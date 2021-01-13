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РАН рекомендует отложить создание ракеты для полетов на Луну

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#космос

Совет по космосу Российской академии наук (РАН) рекомендует отложить создание предназначенной для полетов к Луне ракеты сверхтяжелого класса «Енисей».

Совет Российской академии наук (РАН) по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты под пилотируемую экспедицию на Луну, - передает РИА Новости.

"Руководству РАН и госкорпорации "Роскосмос" обратиться к президенту Российской Федерации с предложением <...> в части переноса срока создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на более поздний срок", — говорится в решении cовета РАН.

При создании ракеты ученые предлагают использовать прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.

В конце прошлого года стало известно, что проект российской сверхтяжёлой ракеты «Енисей» будет пересмотрен, вместо нынешних технологий используют новые решения. Из-за этого первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства «Ангара» до 2032 года (ранее в соответствии с президентским указом ракета должна была быть собрана к 2028 году), - написал в Facebook глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Также глава "Роскосмоса" рассказал, что "Енисей" будет основан на технологиях многократного использования. Такие сейчас закладываются в метановую российскую ракету "Амур-СПГ".

Согласно указу главы государства сверхтяжелую ракету должны были собрать к 2028 году.

Летом RT сообщал, что Россия приступила к разработке миссии по высадке космонавтов на Луну/
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#космос

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