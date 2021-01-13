Южный циклон принесет в Липецкую область сильный снег

В ближайшие сутки на территорию Липецкой области выйдет южный циклон – 14 января ожидается сильный снег, метель с порывами ветра до 18 м/сек, на дорогах снежные заносы.

15 и 16 января пройдет небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 января - 6 градусов мороза, что на 4 градуса выше нормы, 15 и 16 января – 12-13 градусов мороза, что на 1-2 градуса ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 января в Липецкой области облачно, ночью сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, днем временами снег. Ветер западный, 8-13 м/сек., ночью порывы до 15-18 м/сек. Температура ночью составит от 6 до 11 градусов мороза, днем будет от 1 до 6 градусов мороза.



В Липецке облачно, ночью сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, днем временами снег. Температура ночью составит от 7 до 9 градусов мороза, днем ожидается от 2 до 4 градусов мороза.



День 14 января стал самым теплым в Липецке в 1955 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 29 градусов мороза.

