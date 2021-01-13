Коронавирус
40 минут назад
За сутки в Липецкой области подтверждены 163 случая коронавирусной инфекции, шесть человек от COVID-19 умерли
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Накануне были зафиксированы 168 случаев новой коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 163 случая инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 шесть человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 18 184 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 13 334 человека, умерли — 312 человек.
За минувшие сутки в России подтверждены 22 850 случаев коронавирусной инфекции, 566 человек умерли, 28 658 человек выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 3 471 053 случая коронавирусной инфекции, 2 854 088 человек выздоровели, 63 370 человек от COVID-19 умерли.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 18 184 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 13 334 человека, умерли — 312 человек.
За минувшие сутки в России подтверждены 22 850 случаев коронавирусной инфекции, 566 человек умерли, 28 658 человек выздоровели.
С начала эпидемии в России выявлены 3 471 053 случая коронавирусной инфекции, 2 854 088 человек выздоровели, 63 370 человек от COVID-19 умерли.
3 586
Ваня
Директор ООО Яичко"
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