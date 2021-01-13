Коронавирус

40 минут назад

За сутки в Липецкой области подтверждены 163 случая коронавирусной инфекции, шесть человек от COVID-19 умерли

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области подтверждены 163 случая коронавирусной инфекции, шесть человек от COVID-19 умерли

Накануне были зафиксированы 168 случаев новой коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 163 случая инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 шесть человек. Об этом сообщает сайт официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 18 184 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 13 334 человека, умерли — 312 человек.

За минувшие сутки в России подтверждены 22 850 случаев коронавирусной инфекции, 566 человек умерли, 28 658 человек выздоровели.

С начала эпидемии в России выявлены 3 471 053 случая коронавирусной инфекции, 2 854 088 человек выздоровели, 63 370 человек от COVID-19 умерли.
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#коронавирус
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Комментарии (3)

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Ваня

24 минуты назад
бесполезные "санмеры", во всем мире после рождества и нового года всплеск заболеваемости. Российский феномен -управляемая статистика ... Не болеют !
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Директор ООО Яичко"

26 минут назад
Статистику вёл и записывал патологоанатом наверное, который умер, но все равно поехал на работу
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бесполезные "санмеры"

32 минуты назад
заболевших столтко же, сколько до коопоративов, дискотек ,массовых гуляний и полного наплевательства на все санмеры.
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