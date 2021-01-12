50 минут назад
За последние сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечился 81 человек
Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрирован 18 021 случай новой коронавирусной инфекции, 13 151 человек выздоровел, 306 человек умерли, 4 564 — лечатся.
За последние сутки в регионе подтверждены 168 случаев инфицирования коронавирусом. Больше половины из заболевших в Липецке — 97 человек. На втором месте Елец — 17 заболевших, на третьем Грязинский район — 12. В Липецком районе — 10, в Лебедянском районе — 9, в Данковском и Краснинском районах — по 7 заболевших, в Добринском районе — 6, в Лев-Толстовском районе — 2, в Становлянском районе — один заболевший.
Липчанин