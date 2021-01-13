Здоровье

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В декабре в Липецкой области подорожали 1077 лекарств

11 613
#аптека #лекарства
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В декабре в Липецкой области подорожали 1077 лекарств

А 850 препаратов подешевели.

Управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проведён анализ изменения розничных цен на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов за декабрь 2020 года. Цены на лекарства, входящие в перечень мониторинга, проводимого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, сравнивали по отношению к ноябрю 2020 года.

Как сообщает управление потребрынка, из 2116 наименований лекарственных препаратов без изменения остались розничные цены по 189 наименованиям (или 8,94% от числа анализируемых) как отечественных, так и иностранных производителей.

Снижение среднего уровня розничных цен произошло на 850 наименований препаратов: до 10% - по 826 наименованиям (или 39,04 % от числа анализируемых) иностранных и отечественных производителей; от 10% и более – по 24 наименованиям (или 1,13% от числа анализируемых) иностранных и отечественных производителей.

Рост среднего уровня розничных цен произошел по 1077 наименованиям: рост цен до 5%произошёл по 927 наименованиям (43,81% от числа анализируемых) иностранных и отечественных производителей; от 5% до 10% - по 97 наименованиям (4,58% от числа анализируемых) иностранных и отечественных производителей; от 10% и более - по 53 наименованиям (2,50% от числа анализируемых) иностранных и отечественных производителей.

- Рост розничных цен практически по всем наименованиям лекарственных препаратов обусловлен соответствующим ростом оптовых цен, - отмечают в управлении.
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11 613
#аптека #лекарства
3

Комментарии (11)

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Хот проходил хоть пролетал.

18 минут назад
Просто мимо проходил, Это чтоб ты не глотал всякую гадость. Вот и забота о населении.
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Дорожает всё

19 минут назад
А что подешевело? Отвар ромашки или настой пустырника?
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Макару.

29 минут назад
Макар, Я хорошо вижу. Это доклады главнокомандующему от подчинённых. А репетитора себе найми.
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Просто мимо проходил

30 минут назад
Когда поднимают по нескольку раз акцизы на курево, то это государство заботится о нашем здоровье, когда поднимают цены на лекарства, то это тоже забота о нашем здоровье - чтобы не надорвались зарплату домой нести!
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Пeppи Mейсон

42 минуты назад
Многодетная, я возьму. Только с моей старухой надо будет уладить
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Пипецк

42 минуты назад
Многодетная, браком хорошее дело не назовут, спасибо. Хоть юмор наших людей спасает.
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Макар

45 минут назад
Это не замечают в москве.,вы запятой ошиблись! Не 4,5 %, а 45 %, если вы плохо понимаете и видите, могу вам хорошего репетитора порекомендовать
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Многодетная

50 минут назад
Пипецк, Возьмешь замуж мою дочь - дам тебе полцарства и денег на лекарства
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Это не замечают в москве.

56 минут назад
Зато инфляция не превышает 4,5 %. А если брать продукты и ЖКХА.
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Смотрящий

сегодня, 10:43
Подешеветь в этой стране ... может только, перевальцованная просрочка с новыми сроками и датами, так что думаю не стоит врать, самим себе!
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