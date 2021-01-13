В декабре в Липецкой области подорожали 1077 лекарств

А 850 препаратов подешевели.

Управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проведён анализ изменения розничных цен на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов за декабрь 2020 года. Цены на лекарства, входящие в перечень мониторинга, проводимого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, сравнивали по отношению к ноябрю 2020 года.



Как сообщает управление потребрынка, из 2116 наименований лекарственных препаратов без изменения остались розничные цены по 189 наименованиям (или 8,94% от числа анализируемых) как отечественных, так и иностранных производителей.



Снижение среднего уровня розничных цен произошло на 850 наименований препаратов: до 10% - по 826 наименованиям (или 39,04 % от числа анализируемых) иностранных и отечественных производителей; от 10% и более – по 24 наименованиям (или 1,13% от числа анализируемых) иностранных и отечественных производителей.



Рост среднего уровня розничных цен произошел по 1077 наименованиям: рост цен до 5%произошёл по 927 наименованиям (43,81% от числа анализируемых) иностранных и отечественных производителей; от 5% до 10% - по 97 наименованиям (4,58% от числа анализируемых) иностранных и отечественных производителей; от 10% и более - по 53 наименованиям (2,50% от числа анализируемых) иностранных и отечественных производителей.



- Рост розничных цен практически по всем наименованиям лекарственных препаратов обусловлен соответствующим ростом оптовых цен, - отмечают в управлении.