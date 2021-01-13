Происшествия

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«Лада-Калина» сбила 37-летнюю женщину на пешеходном переходе

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#авария #ДТП
«Лада-Калина» сбила 37-летнюю женщину на пешеходном переходе

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 12 января в Ельце на улице Маяковского 24-летний водитель «Лады-Калины» на пешеходном переходе сбил 37-летнюю женщину. Пострадавшей оказали медицинскую помощь в больнице и отпустили домой.

12 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2682 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 59.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2223 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Так же было зафиксировано 35 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

Фото УГИБДД по Липецкой области.
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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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Skrip

58 минут назад
Каждый отстаивает свою правоту по своему,один лежа на проезжей части,другой стоя на трибуне доказывая правоту лежащего на асфальте.И каждый из них прав по своему.
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