«Лада-Калина» сбила 37-летнюю женщину на пешеходном переходе

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 12 января в Ельце на улице Маяковского 24-летний водитель «Лады-Калины» на пешеходном переходе сбил 37-летнюю женщину. Пострадавшей оказали медицинскую помощь в больнице и отпустили домой.



12 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2682 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 59.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2223 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



Так же было зафиксировано 35 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



Фото УГИБДД по Липецкой области.

