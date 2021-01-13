Происшествия
сегодня, 09:02
«Лада-Калина» сбила 37-летнюю женщину на пешеходном переходе
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 12 января в Ельце на улице Маяковского 24-летний водитель «Лады-Калины» на пешеходном переходе сбил 37-летнюю женщину. Пострадавшей оказали медицинскую помощь в больнице и отпустили домой.
12 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2682 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 59.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2223 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
Так же было зафиксировано 35 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Фото УГИБДД по Липецкой области.
12 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2682 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 59.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2223 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
Так же было зафиксировано 35 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Фото УГИБДД по Липецкой области.
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