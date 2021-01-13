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Спасатели предупреждают о сильном ветре и метели

930
#метель
Спасатели предупреждают о сильном ветре и метели
13 января в Липецке и области ожидается усиление ветра восточной четверти с порывами до 17 м/с.

Вечером 13 января и ночью 14 января ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы, метель с порывами ветра 15-20 м/с, видимость в снеге менее 500 м. Об этом предупреждает Главное управление МЧС по региону.
930
#метель

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