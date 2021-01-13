Погода в Липецке
сегодня, 08:58
Спасатели предупреждают о сильном ветре и метели
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13 января в Липецке и области ожидается усиление ветра восточной четверти с порывами до 17 м/с.
Вечером 13 января и ночью 14 января ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы, метель с порывами ветра 15-20 м/с, видимость в снеге менее 500 м. Об этом предупреждает Главное управление МЧС по региону.
Вечером 13 января и ночью 14 января ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы, метель с порывами ветра 15-20 м/с, видимость в снеге менее 500 м. Об этом предупреждает Главное управление МЧС по региону.
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