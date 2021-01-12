В России
сегодня, 14:03
Россияне назвали самые желанные страны для путешествий в 2021 году
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Россияне готовы поехать в эти страны не задумываясь.
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел социальное исследование, согласно которому наши соотечественники готовы к спонтанным незапланированным поездкам и хотят улететь сразу в несколько стран.
По результата опроса, большинство российских туристов мечтают посетить три государства: Турцию (10,5%), Италию (9,3%) и США (8,5%). Туда респонденты отправились бы без длительной подготовки и планирования. При этом самыми популярными городами оказались Стамбул (6,8%), Рим (5,2%) и Лондон (3,6%).
Кроме того опрошенные часто называли Таиланд (8%), Португалию (4,8%), Мальдивы (4,4%), Францию (4,3%), ОАЭ (4%), Великобританию (3,6%), Индонезию (3,2%), в частности, Бали, и Испанию (3,2%).
А вот среди российских городов самыми популярными направлениями были выбраны Сочи (18%), Санкт-Петербург (13%) и Москва (7%). Также многие опрошенные выбрали бы Калининград (6%) и Казань (4%).
Всего 64% респондентов заявили, что в 2021 году хотят путешествовать именно спонтанно, из них 34% готовы прямо сейчас уехать в один из российских регионов, а 58% мечтают о внезапной заграничной поездке, - передает Lenta.ru.
По результата опроса, большинство российских туристов мечтают посетить три государства: Турцию (10,5%), Италию (9,3%) и США (8,5%). Туда респонденты отправились бы без длительной подготовки и планирования. При этом самыми популярными городами оказались Стамбул (6,8%), Рим (5,2%) и Лондон (3,6%).
Кроме того опрошенные часто называли Таиланд (8%), Португалию (4,8%), Мальдивы (4,4%), Францию (4,3%), ОАЭ (4%), Великобританию (3,6%), Индонезию (3,2%), в частности, Бали, и Испанию (3,2%).
А вот среди российских городов самыми популярными направлениями были выбраны Сочи (18%), Санкт-Петербург (13%) и Москва (7%). Также многие опрошенные выбрали бы Калининград (6%) и Казань (4%).
Всего 64% респондентов заявили, что в 2021 году хотят путешествовать именно спонтанно, из них 34% готовы прямо сейчас уехать в один из российских регионов, а 58% мечтают о внезапной заграничной поездке, - передает Lenta.ru.
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