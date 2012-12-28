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242
29 минут назад
4

В субботу — сухой закон

Запрет на продажу спиртного в рознице связан с празднованием Дня молодёжи.

В предстоящую субботу — 29 июня по всей Липецкой области будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя в торговых объектах.

Такое ограничение введено в 2012 году региональным законом №118-ОЗ «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области». Этот закон запрещает розничную продажу спиртного 25 мая или иной день, в который проводится последний звонок, в День защиты детей 1 июня, в День молодежи и в День знаний.

Нарушителям запрета грозит ответственность по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Запрет распространяется на предприятия торговли, на общепит он не действует.

День молодёжи в 2024 году отмечается в последнюю субботу июня – дату празднования изменили в прошлом году. Напомним, ранее праздник отмечали 27 июня. Но в 2023 году президент России Владимир Путин подписал распоряжение об изменении даты на последнюю субботу июня.
алкоголь
торговля
спиртное
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Комментарии (4)

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Сначала новые
zzloyzz
2 минуты назад
Хотел в дату выпускного попить пивка, мне не продали. В итоге я трезвый, а молодёжь пьяная.
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Савелий
4 минуты назад
А заранее если, в пятницу купить, так можно?
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Трезвенник Язвенник
5 минут назад
А когда будет сухой закон весь год?
Ответить
zzloyzz
7 минут назад
Хотел в дату выпускного попить пивка, мне не продали. В итоге я трезвый, а молодёжь пьяная.
Ответить
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