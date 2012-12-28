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14 минут назад

«Надежды липецкого футбола» надежду опять не вселили

В Борисоглебске оба мяча были пропущены по собственной глупости.

Дублёры «Металлурга» были близки к тому, чтобы зацепить хотя бы ничью в Борисоглебске в матче первенства СФФ «Центр» с местным «Кристаллом-МЭЗ». Лишь в концовке хозяева сумели воспользоваться ошибками липчан в обороне и победили – 2:0.

Наша команда продержалась до 79-й минуте – в первую очередь благодаря спасениям 18-летнего вратаря Дмитрия Есипова. И – неточности хозяев. Буквально перед самой развязкой хавбек хозяев Артём Сидоренков упустил очередной голевой момент, головой пробив рядом со штангой.

Но стоит признать: уступили молодые липецкие футболисты, прежде всего, по своей вине. Оба гола они пропустили после потерь мяча на своём поле.

На 79-й минуте не первый год играющий в молодёжке футболист, которому через пару месяцев исполнится 21 год, не смог вынести мяч с фланга. В итоге случился перехват и Алексей Васильев зряче направил мяч на дальнюю штангу, где опытный 25-летний Давид Саенко на этот раз не оставил шансов вратарю – 1:0.

Саенко – представитель знаменитой воронежской футбольной династии. Его дядя Иван Саенко играл в московском «Спартаке», немецких «Карлсруэ» и «Нюрнберге», брал со сборной России «бронзу» на Евро-2008, а папа – Эдуард Саенко ещё более разносторонний человек: развивал в Воронеже женский футбол, потом был президентом «Факела», а в 2019 году получил 3 с половиной года колонии общего режима за мошенничество. Представляясь сотрудником ФСБ, Заслуженный тренер России принимал участие в передаче крупной взятки за возбуждение уголовного дела против одного из воронежских бизнесменов. В СМИ писали о сумме в 600 тысяч долларов.

Второй мяч юные «сталевары» пропустили уже в компенсированное время. Вратарь хозяев выбил мяч в центр поля, где наши игроки вроде бы забрали его под свой контроль. Но – вновь потеря, атака и вышедший на замену парой минут ранее Никита Ищук установил окончательный счёт – 2:0.

Из основного состава за «молодёжку» на этот раз играли только игроки группы атаки Иван Сазонов и Сергей Горбатенко. Первый провёл весь матч от звонка до звонка и отметился желтой карточкой за грубую игру на 18-й минуте. Второго заменили на 65-й минуте.

Результаты у «Металлурга-М» в нынешнем сезоне не очень. Позади первый круг, а у команды до сих пор нет ни одной победы. С 2-мя очками «надежды липецкого футбола» занимают последнее 8-е место в зоне «Восток» СФФ «Центр».

3 июля липчане играют в Тамбове с «Академией футбола», идущей на одну строчку выше – на 7-м месте, но набравшей в четыре раза больше очков – 8. А 6 июля «Металлург-М» дома принимает другую команду из Борисоглебска – «Химмаш-Сервис», идущую на 3-м месте.
СФФ «Центр»
«Металлург-М»
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