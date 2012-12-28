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Происшествия
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Грязинец дискредитировал Вооружённые силы России во «ВКонтакте»
И получил штраф в 35 000 рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в социальной сети «ВКонтакте» грязинец разместил на своей странице высказывания, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.
В суде грязинец вину признал и сообщил, что информация им уже удалена. В результате пользователя соцсети оштрафовали на 35 000 рублей.
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