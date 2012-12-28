Грязинец дискредитировал Вооружённые силы России во «ВКонтакте»

И получил штраф в 35 000 рублей.

Грязинский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении по части первой статьи 20.3.3 КоАП РФ «Осуществление публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ».По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в социальной сети «ВКонтакте» грязинец разместил на своей странице высказывания, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.В суде грязинец вину признал и сообщил, что информация им уже удалена. В результате пользователя соцсети оштрафовали на 35 000 рублей.