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45 минут назад
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Грязинец дискредитировал Вооружённые силы России во «ВКонтакте»

И получил штраф в 35 000 рублей.

Грязинский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении по части первой статьи 20.3.3 КоАП РФ «Осуществление публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в социальной сети «ВКонтакте» грязинец разместил на своей странице высказывания, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

В суде грязинец вину признал и сообщил, что информация им уже удалена. В результате пользователя соцсети оштрафовали на 35 000 рублей.
армия
дискредитация
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Николай
6 минут назад
Не понял, дискредитация была в "целях защиты интересов страны"? А это разве не смягчающие обстоятельства?
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автоледи
32 минуты назад
Больше ни на что не способен.
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Житель
37 минут назад
Вот же негодяй.
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