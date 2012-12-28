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39 минут назад
8

Жуткую остановку обнаружили липчане на улице Ударников

Павильон привезли на улицу во время ремонта дороги.

На улице Ударников ремонтируют дорогу. Однако жители Сырского Рудника радовались только до того момента, пока не увидели свежеустановленный остановочный павильон.

«На остановке ПОГА 1 установлена откуда-то утилизированная, списанная остановка. Такое ощущение, что её поставили поиздеваться над людьми, конкретное неуважение, возмущению нет предела!», — написала GOROD48 липчанка Екатерина, добавив, что это не единственный на улице старый остановочный павильон.




Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка павильон на улице Ударников установлен взамен аварийного.

«К сожалению, смонтировать здесь новый комплекс возможности нет. Сотрудники муниципального управления благоустройства уже его покрасили. До конца июля павильон отремонтируют — заменят крышу и восстановят стекло», — добавили в администрации.
остановка
ремонт
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Ельчанин
4 минуты назад
В каком месте она покрашена, ржавчина видна даже на фото, пора за подобные отписки гнать из администрации. Разбитое стекло - это тоже признак аварийного состояния, угрожающего жизни и здоровью
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Дмитрий
10 минут назад
Нас недолюбливают. Начиная с оптимизации автобусов 24а, 36, 353, у нас 4 основные магистрали в городе. Да, это так. Но почему срываться нужно на жителях рудника, ухудшая работу автобусов именно для нас? 24А убрали, 346 не продлили.
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Павел Гмыза
15 минут назад
пусть этот трипиройд заберут себе на склад а нам поставят новые остановки.
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Позитив
18 минут назад
А сразу отремонтированную, покрашенную и отмытую нельзя установить??? Жесть!!!
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Галина Глебова
18 минут назад
Это не уважение к жителям Сырского Рудника. Нужно заказать нормальные остановки.
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Позитив
23 минуты назад
На остановке Школа № 23, аналогичная, с разбитыми стеклами, грязная, со следами сорванных объявлений. Сегодня, проезжая мимо, ужаснулась!!!
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Это
29 минут назад
Вы ещё в Ссёлках не были.Мы заросли в бурьяне,спасите нас.
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Леночка
15 минут назад
Так у вас там шанхай,торговки сидят по всему селу около дороги,и продают всё с земли. Кусты ин только в помощь.
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