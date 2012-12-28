Жуткую остановку обнаружили липчане на улице Ударников

Павильон привезли на улицу во время ремонта дороги.

На улице Ударников ремонтируют дорогу. Однако жители Сырского Рудника радовались только до того момента, пока не увидели свежеустановленный остановочный павильон.«На остановке ПОГА 1 установлена откуда-то утилизированная, списанная остановка. Такое ощущение, что её поставили поиздеваться над людьми, конкретное неуважение, возмущению нет предела!», — написала GOROD48 липчанка Екатерина, добавив, что это не единственный на улице старый остановочный павильон.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка павильон на улице Ударников установлен взамен аварийного.«К сожалению, смонтировать здесь новый комплекс возможности нет. Сотрудники муниципального управления благоустройства уже его покрасили. До конца июля павильон отремонтируют — заменят крышу и восстановят стекло», — добавили в администрации.