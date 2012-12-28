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Общество
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39 минут назад
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Жуткую остановку обнаружили липчане на улице Ударников
Павильон привезли на улицу во время ремонта дороги.
«На остановке ПОГА 1 установлена откуда-то утилизированная, списанная остановка. Такое ощущение, что её поставили поиздеваться над людьми, конкретное неуважение, возмущению нет предела!», — написала GOROD48 липчанка Екатерина, добавив, что это не единственный на улице старый остановочный павильон.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка павильон на улице Ударников установлен взамен аварийного.
«К сожалению, смонтировать здесь новый комплекс возможности нет. Сотрудники муниципального управления благоустройства уже его покрасили. До конца июля павильон отремонтируют — заменят крышу и восстановят стекло», — добавили в администрации.
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