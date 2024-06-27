Сессия городского Совета Липецка выбирает мэра

Интрига выборов пропала еще до начала сессии.

В 10 утра началась сессия городского Совета Липецка, главный вопрос в повестке дня которой — выборы нового мэра. В зале заседаний кандидаты на должность главы города: и.о. главы Липецка Роман Ченцов, депутат областного Совета Николай Быковских и доцент кафедры «Уголовное право и процесс» Липецкого филиала «РАНХиГС» Вадим Егоров сели рядом. Пришел на сессию и бывший мэр Михаил Гулевский. А вот Евгения Уваркина припозднилась, она вместе с губернатором участвует в ВКС- совещании с вице-премьер-министром Маратом Хуснулиным, и придет позже.Сегодня Евгении Уваркиной предстоит не только напутствовать своего преемника, есть и для нее и приятное в происходящем: ее наградят знаком «За заслуги перед городом Липецком» — кандидатуру бывшего главы города в список награждаемых мэрия внесла перед началом сессии.Перед сессией же прошло заседание фракции «Единой России» в горсовете, то есть большинства его депутатов. На заседании единороссы решили поддержать кандидатуру своего однопартийца Романа Ченцова, поэтому никакой интриги не стало еще перед началом тайного голосования: вряд ли кто из медведей нарушит партийную дисциплину.