Общество
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сегодня, 10:30
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Сессия городского Совета Липецка выбирает мэра
Интрига выборов пропала еще до начала сессии.
В зал заседаний кандидаты входили порознь, а потом уселись вместе
Сегодня Евгении Уваркиной предстоит не только напутствовать своего преемника, есть и для нее и приятное в происходящем: ее наградят знаком «За заслуги перед городом Липецком» — кандидатуру бывшего главы города в список награждаемых мэрия внесла перед началом сессии.
Перед сессией же прошло заседание фракции «Единой России» в горсовете, то есть большинства его депутатов. На заседании единороссы решили поддержать кандидатуру своего однопартийца Романа Ченцова, поэтому никакой интриги не стало еще перед началом тайного голосования: вряд ли кто из медведей нарушит партийную дисциплину.
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