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сегодня, 10:30
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Сессия городского Совета Липецка выбирает мэра

Интрига выборов пропала еще до начала сессии.

В 10 утра началась сессия городского Совета Липецка, главный вопрос в повестке дня которой — выборы нового мэра. В зале заседаний кандидаты на должность главы города: и.о. главы Липецка Роман Ченцов, депутат областного Совета Николай Быковских и доцент кафедры «Уголовное право и процесс» Липецкого филиала «РАНХиГС» Вадим Егоров сели рядом. Пришел на сессию и бывший мэр Михаил Гулевский. А вот Евгения Уваркина припозднилась, она вместе с губернатором участвует в ВКС- совещании с вице-премьер-министром Маратом Хуснулиным, и придет позже.

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В зал заседаний кандидаты входили порознь, а потом уселись вместе

Сегодня Евгении Уваркиной предстоит не только напутствовать своего преемника, есть и для нее и приятное в происходящем: ее наградят знаком «За заслуги перед городом Липецком» — кандидатуру бывшего главы города в список награждаемых мэрия внесла перед началом сессии.

Перед сессией же прошло заседание фракции «Единой России» в горсовете, то есть большинства его депутатов. На заседании единороссы решили поддержать кандидатуру своего однопартийца Романа Ченцова, поэтому никакой интриги не стало еще перед началом тайного голосования: вряд ли кто из медведей нарушит партийную дисциплину.

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глава Липецка
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Комментарии (33)

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Как гость
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Сначала новые
Ага
34 минуты назад
Неожиданно. И ведь кто-то угадал, назначив его И.О.
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?????
сегодня, 12:54
Кто бы сомневался. А что то Олега Петровича не позвали?
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Ветеран
сегодня, 12:41
Будем посмотреть. Жизнь покажет, что за новый мэр.
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65+
сегодня, 12:41
Пусть тащат спички кто вытащит короткую тот и мэр . Так будет по крайней мере честнее .
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Имя
сегодня, 12:59
Самый лучший способ
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Пердимонокль
сегодня, 12:30
Ну а Гулевский то таки ту дорогу построил или как? А то не слышно что-то)))
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Старый житель Липецка
сегодня, 12:25
Мы никого не выбираем. Так работает особый путь развития и стабильность
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Гость
сегодня, 12:20
Интрига — жуткая ….
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Эксперт
сегодня, 12:14
Давайте выбирать по новым правилам как в лотерею чье число выпадет тот и мэр так надежнее.
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Эксперт
сегодня, 12:12
Мэр в центре на первом фото выглядит более надежно чем все остальные я бы его выбрал.
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Такса глубоководная.
сегодня, 12:01
А, этот зачем приперся? Мало?
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