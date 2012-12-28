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2768
сегодня, 10:49
7

Подъезд липецкой многоэтажки затопило сверху донизу

Накануне в пятом подъезде дома № 3 по улице Плеханова случился потоп. Вода с чердака протекла по всем девяти этажам. Жильцы в панике звонили в аварийную службу, бригада которой, по их словам, приехала примерно через пару часов.







Аварийщики вскрыли чердак и определили, что потоп начался из повреждения трубы ливневой канализации. Во время дождя поток попал не на улицу, а внутрь здания. Квартиры залило на разных этажах.



Аварийщики уехали, пообещав передать заявку в управляющую компанию «Привокзальная». Вода схлынула и все начало подсыхать естественным образом. Однако потоп может повториться во время следующего дождя. Жильцы дома подсчитывают ущерб и собраются коллективно обратиться в суд с иском к УК за компенсацией.

В управляющей компании «Привокзальная» GOROD48 сообщили, что знают о потопе. В случае, если его причина связана с общедомовым имуществом, УК в определенном законом порядке компенсирует пострадавшим ущерб.
потоп
жилой дом
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Купите слона
сегодня, 12:43
С января каждый месяц выдирают 190р за "горячую воду, потребленную при содерж. ОИ МКД". За месяц сами на 250р выливаем. Получается, слона купаем! Уборщицу 2 раза в год видели. И вряд ли она кипятком пользуется! Подскажите, у всех так?
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zzloyzz
сегодня, 11:47
В пятиэтажке Пришвина 19 такое происходит много лет каждый дождь и оттепель, иногда несколько дней подряд. Крыша протекает до первого этажа. Жильцы ставят вёдра для сбора воды, чтоб не затопило нижние этажи, не помогает.
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Гость
сегодня, 11:35
Зато во вчерашнем сообщении не слово на сколько повысят цену за содержания жилья. А ведь это не в одном доме такое. У нас с 19 года вообще не уборщицы не дворника во дворе нет.
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МАЯК.
сегодня, 11:44
А у нас оба персонажа по требованию. Надо подезд убрать, пишешь письмо, надо территорию подмести пишешь второе. И ждёшь своей очереди или ответа месяц полтора.
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Природа
сегодня, 11:32
Борется против установки шлагбаумов.Вернее отвлекает их.
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Ветеран
сегодня, 11:27
Была у меня квартира в этом доме на 8 этаже. Затапливало не один раз. На крыше тусуются молодые выродки, а бутылки кидают в ливневку и забивают ее . Вечная проблема
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Ванька Грозный
сегодня, 11:04
Красотища-то какая , лепота !!
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