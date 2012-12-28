Общество
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сегодня, 10:49
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Подъезд липецкой многоэтажки затопило сверху донизу
Аварийщики вскрыли чердак и определили, что потоп начался из повреждения трубы ливневой канализации. Во время дождя поток попал не на улицу, а внутрь здания. Квартиры залило на разных этажах.
Аварийщики уехали, пообещав передать заявку в управляющую компанию «Привокзальная». Вода схлынула и все начало подсыхать естественным образом. Однако потоп может повториться во время следующего дождя. Жильцы дома подсчитывают ущерб и собраются коллективно обратиться в суд с иском к УК за компенсацией.
В управляющей компании «Привокзальная» GOROD48 сообщили, что знают о потопе. В случае, если его причина связана с общедомовым имуществом, УК в определенном законом порядке компенсирует пострадавшим ущерб.
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