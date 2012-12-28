Подъезд липецкой многоэтажки затопило сверху донизу

В вашем браузере отключен JavaScript

Накануне в пятом подъезде дома № 3 по улице Плеханова случился потоп. Вода с чердака протекла по всем девяти этажам. Жильцы в панике звонили в аварийную службу, бригада которой, по их словам, приехала примерно через пару часов.Аварийщики вскрыли чердак и определили, что потоп начался из повреждения трубы ливневой канализации. Во время дождя поток попал не на улицу, а внутрь здания. Квартиры залило на разных этажах.Аварийщики уехали, пообещав передать заявку в управляющую компанию «Привокзальная». Вода схлынула и все начало подсыхать естественным образом. Однако потоп может повториться во время следующего дождя. Жильцы дома подсчитывают ущерб и собраются коллективно обратиться в суд с иском к УК за компенсацией.В управляющей компании «Привокзальная» GOROD48 сообщили, что знают о потопе. В случае, если его причина связана с общедомовым имуществом, УК в определенном законом порядке компенсирует пострадавшим ущерб.