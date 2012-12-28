Происшествия
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сегодня, 10:55
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«Лада Приора» въехала в столб: пострадал 19-летний водитель
За сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб, и шестеро — пострадали.
В Грязинском районе на дороге Верхний Телелюй – примыкание к автодороге Коробовка – Грязи 67-летняя женщина за рулем «Рено» сбила выбежавшего на дорогу 9-летнего мальчика. Ребенок погиб на месте.
В Липецке на улице Ковалева 24-летний водитель «ВАЗ-2115» допустил наезд на 77-летнюю женщину. Пенсионерку доставили в больницу.
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