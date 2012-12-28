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1893
сегодня, 10:55
12

«Лада Приора» въехала в столб: пострадал 19-летний водитель

За сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб, и шестеро — пострадали.

Ночью 26 июня в Липецке на улице Гагарина 19-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и автомобиль столкнулся со столбом. Водителя госпитализировали.

В Грязинском районе на дороге Верхний Телелюй – примыкание к автодороге Коробовка – Грязи 67-летняя женщина за рулем «Рено» сбила выбежавшего на дорогу 9-летнего мальчика. Ребенок погиб на месте.


В Липецке на улице Ковалева 24-летний водитель «ВАЗ-2115» допустил наезд на 77-летнюю женщину. Пенсионерку доставили в больницу.  

авария
ДТП
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Комментарии (12)

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Сначала новые
Автохам
3 минуты назад
Хипстеры по Ютубу учатся водить. Вот и результат..
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Крылов
6 минут назад
Липецк - город опасный. Столбы по дорогам бегают, под колёсами путаются. Трамваи в неположенных местах ездят, так и норовят с приличным водителем столкнуться. А больше всего пешеходы мешают в этом городе.
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God's
22 минуты назад
В ССР была загадка-вопрос Чем смазывают радиатор? Встречными столбами. Теперь паря знает.
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Житель
сегодня, 13:13
А зачем столбы посреде дороги стоят? Недавно на стоянке влетел колесом в трухлявый пень огороженный кирпичами, подвеску пробил (тупо забыл про него пока стоял) Подскажите куда можно обратиться по поводу этого ноу-хау?
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48
сегодня, 12:13
Минус один на ночных гонках. Закономерно
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да уж
сегодня, 11:45
Приора с 8-клопом...
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Кто говорил
сегодня, 11:27
про 60 летних? Теперь что скажете?
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123
сегодня, 11:50
Посмотри, там столб посреди дороги. Значит столб перебегал дорогу, он и виновен.
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Просто Виктор
сегодня, 12:49
Посмотри, там столб посреди дороги. Значит столб перебегал дорогу, он и виновен. Столб перебегал по пешеходному переходу, у него алиби.
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Может
сегодня, 11:49
Гололёд виноват?
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Бабущька
сегодня, 11:16
Я смотрю ведра и автохлам в последнее время полюбили столбы на прочность проверять!
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Автохлам
сегодня, 11:53
хлам он в головах водятелей, авто не виноваты
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