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Британские ученые раскрыли происхождение коронавируса

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Ученые Кембриджского университета в Великобритании раскрыли ключевые генетические изменения, которые привели к появлению патогенного для человека коронавируса SARS-CoV-2.

Ученые из Кембриджского университета и института Пирбрайта выявили ключевые изменения SARS-CoV-2, которые сделали вирус патогенным для человека. Их исследование опубликовано в журнале PLOS Biology.

Выявленные генетические адаптации оказались аналогичными тем, что были произведены вирусом SARS-CoV, вызвавшим вспышку заболевания SARS в 2003 году. Они позволили вирусу перейти от летучих мышей к человеку. Ученые предположили, что может существовать общий механизм, делающий данную группу вирусов склонной к мутациям, позволяющим переходить инфекции к новым хозяевам, - говорится в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты изучили родственный SARS-CoV-2 коронавирус RaTG13, геном которого на 96% сходен с геномом возбудителя COVID-19. Важные генетические различия затрагивают S-белок (белок-«шип»), играющий ключевую роль в заражении коронавирусом человеческой клетки. Оказалось, что у RaTG13 S-белок не может эффективно связываться с клеточными рецепторами человека. Одновременно с этим, если в белок-«шип» RaTG13 вставить определенные фрагменты S-белка SARS-CoV-2, то эффективность связывания повысится.

SARS-CoV-2 при этом не связывается с клеточными рецепторами летучих мышей, что указывает на существование промежуточного хозяина, - пишет Lenta.ru.

По мнению ученых, результаты исследования свидетельствуют о том, что изменения в S-белке SARS-CoV-2 происходили исторически, что, возможно, сыграло основную роль в том, чтобы позволить вирусу преодолеть видовой барьер, - передает РИА-Новости.
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#коронавирус
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