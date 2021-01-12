сегодня, 12:39
Британские ученые раскрыли происхождение коронавируса
Ученые Кембриджского университета в Великобритании раскрыли ключевые генетические изменения, которые привели к появлению патогенного для человека коронавируса SARS-CoV-2.
Выявленные генетические адаптации оказались аналогичными тем, что были произведены вирусом SARS-CoV, вызвавшим вспышку заболевания SARS в 2003 году. Они позволили вирусу перейти от летучих мышей к человеку. Ученые предположили, что может существовать общий механизм, делающий данную группу вирусов склонной к мутациям, позволяющим переходить инфекции к новым хозяевам, - говорится в пресс-релизе на Phys.org.
Специалисты изучили родственный SARS-CoV-2 коронавирус RaTG13, геном которого на 96% сходен с геномом возбудителя COVID-19. Важные генетические различия затрагивают S-белок (белок-«шип»), играющий ключевую роль в заражении коронавирусом человеческой клетки. Оказалось, что у RaTG13 S-белок не может эффективно связываться с клеточными рецепторами человека. Одновременно с этим, если в белок-«шип» RaTG13 вставить определенные фрагменты S-белка SARS-CoV-2, то эффективность связывания повысится.
SARS-CoV-2 при этом не связывается с клеточными рецепторами летучих мышей, что указывает на существование промежуточного хозяина, - пишет Lenta.ru.
По мнению ученых, результаты исследования свидетельствуют о том, что изменения в S-белке SARS-CoV-2 происходили исторически, что, возможно, сыграло основную роль в том, чтобы позволить вирусу преодолеть видовой барьер, - передает РИА-Новости.