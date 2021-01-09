Происшествия

56 минут назад

Лихача на «девятке» оштрафуют на 32 тысячи рублей

5 1115
#ПДД
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Лихача на «девятке» оштрафуют на 32 тысячи рублей

Список нарушений лихача впечатляет.

В середине декабря 2020 года при несении службы нарядом ДПС ГИБДД УМВД России по городу Липецку был замечен автомобиль «ВАЗ – 2109», водитель которого решил избежать встречи с патрульными, и, завидев наряд, развернулся.

- Сотрудники ГИБДД предприняли попытку остановить транспортное средство, но водитель проигнорировал предупреждение, и попытался скрыться, - отметили в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области. - Через некоторое время полицейские нашли автомобиль, на котором скрылся нарушитель. «Девятка» была оставлена в районе Новолипецка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность молодого липчанина, вскоре он был задержан. Оказалось, что он уже был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без водительского удостоверения, в прошлом нарушал правила и отказывался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, кроме того он не оплатил несколько штрафов. В декабре 2020 года в «послужной» список «лихача» добавились: невыполнение законных требований сотрудников полиции об остановке, два проезда на запрещающий сигнал светофора, два выезда на полосу встречного движения, неоднократные нарушения требований дорожной разметки, а также движение по тротуару.

Общая сумма административных штрафов, наложенных на водителя, составила 32 тысячи рублей.
5 1115
#ПДД
1

Комментарии (5)

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Валетов

3 минуты назад
Водитель со стажем..., И принудительные работы с метлой!
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Липецк

10 минут назад
Машина меньше стоит
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Водитель со стажем...

13 минут назад
Лишать прав на 5лет, штраф 300тыс.руб. Только так начнут понимать
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Липчанин

25 минут назад
Общая сумма 32 тысячи,вопрос .И что дальше?
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Гость

34 минуты назад
Надо конфисковывать авто
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