Происшествия
56 минут назад
Лихача на «девятке» оштрафуют на 32 тысячи рублей
Список нарушений лихача впечатляет.
В середине декабря 2020 года при несении службы нарядом ДПС ГИБДД УМВД России по городу Липецку был замечен автомобиль «ВАЗ – 2109», водитель которого решил избежать встречи с патрульными, и, завидев наряд, развернулся.
- Сотрудники ГИБДД предприняли попытку остановить транспортное средство, но водитель проигнорировал предупреждение, и попытался скрыться, - отметили в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области. - Через некоторое время полицейские нашли автомобиль, на котором скрылся нарушитель. «Девятка» была оставлена в районе Новолипецка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность молодого липчанина, вскоре он был задержан. Оказалось, что он уже был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без водительского удостоверения, в прошлом нарушал правила и отказывался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, кроме того он не оплатил несколько штрафов. В декабре 2020 года в «послужной» список «лихача» добавились: невыполнение законных требований сотрудников полиции об остановке, два проезда на запрещающий сигнал светофора, два выезда на полосу встречного движения, неоднократные нарушения требований дорожной разметки, а также движение по тротуару.
Общая сумма административных штрафов, наложенных на водителя, составила 32 тысячи рублей.
- Сотрудники ГИБДД предприняли попытку остановить транспортное средство, но водитель проигнорировал предупреждение, и попытался скрыться, - отметили в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области. - Через некоторое время полицейские нашли автомобиль, на котором скрылся нарушитель. «Девятка» была оставлена в районе Новолипецка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность молодого липчанина, вскоре он был задержан. Оказалось, что он уже был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без водительского удостоверения, в прошлом нарушал правила и отказывался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, кроме того он не оплатил несколько штрафов. В декабре 2020 года в «послужной» список «лихача» добавились: невыполнение законных требований сотрудников полиции об остановке, два проезда на запрещающий сигнал светофора, два выезда на полосу встречного движения, неоднократные нарушения требований дорожной разметки, а также движение по тротуару.
Общая сумма административных штрафов, наложенных на водителя, составила 32 тысячи рублей.
Валетов
Липецк
Водитель со стажем...
Липчанин
Гость