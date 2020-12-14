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Погоню за вишневой «девяткой» записали камеры наблюдения

18 2526
#погоня #
3

Вечером 13 декабря в Липецке инспекторы ДПС гнались за автомобилем «ВАЗ-2109». Преследование  началось на улице Доватора, а закончилось на проспекте Мира. 

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13 декабря около десяти вечера инспекторы ДПС заметили на улице Доавтора  подозрительный автомобиль «ВАЗ-2109» вишнёвого цвета. На требование остановиться, водитель не отреагировал и нажал на «газ», началась погоня.

Водитель «ВАЗа» двигался на высокой скорости и выполнял опасные маневры: заезжал на тротуар, игнорировал сигналы светофоров, поэтому к преследованию вишневой «девятки» присоединились еще два экипажа ДПС. 

Однако остановить машину не удалось — водитель «девятки» заехал во дворы на проспекте Мира, где бросил автомобиль и убежал. Часть погони записали камеры уличного наблюдения.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, полицейские установили, кто именно находился за рулем «ВАЗа». По фактам нарушений, совершенных водителем, возбуждены несколько административных дел.
18 2526
#погоня #
3

Комментарии (18)

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)))

4 минуты назад
Пересадить их на лисапеды - толку всё одно 0, хоть горючка съэкономится)))....
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111

7 минут назад
Гость, не умный коммент совсем
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Швондер

8 минут назад
Да это позор какой-то..
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Мизантроп

17 минут назад
Позор, разбор полетов думаю будет!
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Конституция

20 минут назад
Стрелять надо было, очередной отмороженый опять гонять будет под наркатой.
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нлмк

20 минут назад
в коментариях все такие умные
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алкан с 15-го

21 минуту назад
Гость, Какая стальная гусеница,вдруг шины повредят.Все либерально и демократично!
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Денис

22 минуты назад
Да ужж, позорище. Через весь город гнали и то, не догнали.
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Прапор

22 минуты назад
Когда же умрёт старый пёс Ланских...
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эксперт

28 минут назад
Иван Иванович Палкин, Да просто гайцам животы мешают рулем работать.
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