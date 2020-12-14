сегодня, 09:57
Погоню за вишневой «девяткой» записали камеры наблюдения
Вечером 13 декабря в Липецке инспекторы ДПС гнались за автомобилем «ВАЗ-2109». Преследование началось на улице Доватора, а закончилось на проспекте Мира.
Водитель «ВАЗа» двигался на высокой скорости и выполнял опасные маневры: заезжал на тротуар, игнорировал сигналы светофоров, поэтому к преследованию вишневой «девятки» присоединились еще два экипажа ДПС.
Однако остановить машину не удалось — водитель «девятки» заехал во дворы на проспекте Мира, где бросил автомобиль и убежал. Часть погони записали камеры уличного наблюдения.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, полицейские установили, кто именно находился за рулем «ВАЗа». По фактам нарушений, совершенных водителем, возбуждены несколько административных дел.
)))
111
Швондер
Мизантроп
Конституция
нлмк
алкан с 15-го
Денис
Прапор
эксперт