Погоню за вишневой «девяткой» записали камеры наблюдения

Вечером 13 декабря в Липецке инспекторы ДПС гнались за автомобилем «ВАЗ-2109». Преследование началось на улице Доватора, а закончилось на проспекте Мира.



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13 декабря около десяти вечера инспекторы ДПС заметили на улице Доавтора подозрительный автомобиль «ВАЗ-2109» вишнёвого цвета. На требование остановиться, водитель не отреагировал и нажал на «газ», началась погоня.



Водитель «ВАЗа» двигался на высокой скорости и выполнял опасные маневры: заезжал на тротуар, игнорировал сигналы светофоров, поэтому к преследованию вишневой «девятки» присоединились еще два экипажа ДПС.



Однако остановить машину не удалось — водитель «девятки» заехал во дворы на проспекте Мира, где бросил автомобиль и убежал. Часть погони записали камеры уличного наблюдения.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, полицейские установили, кто именно находился за рулем «ВАЗа». По фактам нарушений, совершенных водителем, возбуждены несколько административных дел.

