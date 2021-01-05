30 минут назад
Спасатели достали со «дна» скейт-парка повредившего ногу липчанина
Вечером 4 января операторы системы «112» управления по делам ГО и ЧС Липецка приняли сигнал «SOS» из парка Победы: во время прогулки с детьми на скейт-площадке повредил ногу 37-летний мужчина. Прибывшие на вызов медики своими силами не смогли поднять пострадавшего со дна сооружения. По скользкому склону к машине скорой помощи мужчину на носилках доставили городские спасатели.
Несколько раз вскрывали двери для помощи попавшим в трудную ситуацию пожилым людям, в том числе, чтобы обеспечить доступ в квартиру врачам. Однажды поддержка понадобилась липчанам, дверь в квартиру которых захлопнула собака.
Также совместно с региональными коллегами дважды спасатели управления ГО и ЧС Липецка проводили рейды по водным объектам. Рыбаков об опасности выхода на лёд и правилах поведения на замёрзшей глади реки Воронеж предупреждали в районе Новолипецкого пляжа и пляжа ЛТЗ.
Во время продолжительных зимних каникул спасатели призывают липчан соблюдать осторожность, не пренебрегать правилами безопасности – у новогодней ёлки, во время запусков фейерверков, занятий любимыми увлечениями на льду.
Убедительная просьба к родителям: во избежание беды не оставлять в этот период без присмотра своих детей.
Фото: управления по делам ГО и ЧС Липецка.
житель