Спасатели достали со «дна» скейт-парка повредившего ногу липчанина

Вечером 4 января операторы системы «112» управления по делам ГО и ЧС Липецка приняли сигнал «SOS» из парка Победы: во время прогулки с детьми на скейт-площадке повредил ногу 37-летний мужчина. Прибывшие на вызов медики своими силами не смогли поднять пострадавшего со дна сооружения. По скользкому склону к машине скорой помощи мужчину на носилках доставили городские спасатели.

Как сообщает пресс-служба управления, за четыре дня наступившего 2021 года дежурные смены отряда совершили около 20 выездов. Дважды на возгорания – на улицы Звёздная и 9 Мая, когда пожарным потребовалась помощь в эвакуации людей и доставке пострадавшего к машине скорой помощи. Один раз – на ДТП по Воронежскому шоссе, где в результате столкновения двух машин пришлось деблокировать зажатого в салоне водителя и обесточивать автомобиль. Во избежание пожара отключали электроэнергию и перекрывали газ на территории садоводческого товарищества «Горняк» – в доме, хозяйку которого экстренно госпитализировали.Несколько раз вскрывали двери для помощи попавшим в трудную ситуацию пожилым людям, в том числе, чтобы обеспечить доступ в квартиру врачам. Однажды поддержка понадобилась липчанам, дверь в квартиру которых захлопнула собака.Также совместно с региональными коллегами дважды спасатели управления ГО и ЧС Липецка проводили рейды по водным объектам. Рыбаков об опасности выхода на лёд и правилах поведения на замёрзшей глади реки Воронеж предупреждали в районе Новолипецкого пляжа и пляжа ЛТЗ.Во время продолжительных зимних каникул спасатели призывают липчан соблюдать осторожность, не пренебрегать правилами безопасности – у новогодней ёлки, во время запусков фейерверков, занятий любимыми увлечениями на льду.Убедительная просьба к родителям: во избежание беды не оставлять в этот период без присмотра своих детей.