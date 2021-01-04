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30 минут назад
Рост объема наличных в России обновил 10-летний рекорд
Рост наличных в России эксперты связывают с «серой» экономикой, подогретой пандемией коронавируса.
Рост объема наличных рублей в обращении россиян по итогам 2020 года окажется самым мощным как минимум с 2010 года, - рассказали РБК опрошенные аналитики. Это связано с ростом «серой» экономики, падением ставок по вкладам и введением налога на депозиты, - полагают специалисты.
Объем наличных в обращении граждан по итогам минувшего года впервые превысит 13 трлн рублей, - говорится на сайте Центробанка РФ. Согласно параметрам денежной базы, на 1 декабря показатель уже составлял 12,92 трлн руб. — речь идет о наличных рублях, которые хранятся на руках у населения и бизнеса, а также в кассах российских банков. За 11 месяцев 2020 года объем наличных в России увеличился на 2,3 трлн рублей, или 21,7%, по сравнению с 10,62 трлн рублей на 1 января.
По итогам года приток наличных может составить 2,5–2,8 трлн руб., или 24,5–25%, оценили опрошенные аналитики (статистику по денежной базе, учитывающую приток наличных в полном объеме, Банк России опубликует во второй половине января). Таких темпов роста наличности в процентном выражении не наблюдалось как минимум десять лет: в 2010 году приток наличных достигал 1,16 трлн рублей, что было на 25,1% больше результатов предыдущего года, - следует из данных Центробанка России.
Повышенный спрос на наличные деньги в 2020 году можно полностью отнести к эффекту пандемии коронавируса, - рассказал представитель ЦБ РФ.
Ситуация с распространением коронавируса добавила 0,5–1 трлн рублей наличных, то есть до трети поступлений за 2020 год, - полагает главный экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец.
В течение всего минувшего года потери от хранения денег в наличности радикально снизились, соглашается главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. «Ожидаемый налог на депозиты (вводится с января на доходы со вкладов на сумму более 1 млн рублей), в реальности никак себя не проявивший, создал нужную атмосферу для ухода в нал», — заявил эксперт.
Глава центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин уверяет, что пандемия, во-первых, спровоцировала рост серой экономики и как следствие увеличение расчетов наличными. «Во-вторых, люди были более склонны держать больше ликвидности на руках, а это как раз наличные. В-третьих, повлияло общее снижение ставок и падение ставок по депозитам — держать накопления на срочных вкладах стало не так привлекательно. Процентные ставки снижались и до 2020 года, но в кризисный период тенденция усилилась и это повлияло на ощущение доходности людьми», - добавил Сусин.
Объем наличных в обращении граждан по итогам минувшего года впервые превысит 13 трлн рублей, - говорится на сайте Центробанка РФ. Согласно параметрам денежной базы, на 1 декабря показатель уже составлял 12,92 трлн руб. — речь идет о наличных рублях, которые хранятся на руках у населения и бизнеса, а также в кассах российских банков. За 11 месяцев 2020 года объем наличных в России увеличился на 2,3 трлн рублей, или 21,7%, по сравнению с 10,62 трлн рублей на 1 января.
По итогам года приток наличных может составить 2,5–2,8 трлн руб., или 24,5–25%, оценили опрошенные аналитики (статистику по денежной базе, учитывающую приток наличных в полном объеме, Банк России опубликует во второй половине января). Таких темпов роста наличности в процентном выражении не наблюдалось как минимум десять лет: в 2010 году приток наличных достигал 1,16 трлн рублей, что было на 25,1% больше результатов предыдущего года, - следует из данных Центробанка России.
Повышенный спрос на наличные деньги в 2020 году можно полностью отнести к эффекту пандемии коронавируса, - рассказал представитель ЦБ РФ.
Ситуация с распространением коронавируса добавила 0,5–1 трлн рублей наличных, то есть до трети поступлений за 2020 год, - полагает главный экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец.
В течение всего минувшего года потери от хранения денег в наличности радикально снизились, соглашается главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. «Ожидаемый налог на депозиты (вводится с января на доходы со вкладов на сумму более 1 млн рублей), в реальности никак себя не проявивший, создал нужную атмосферу для ухода в нал», — заявил эксперт.
Глава центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин уверяет, что пандемия, во-первых, спровоцировала рост серой экономики и как следствие увеличение расчетов наличными. «Во-вторых, люди были более склонны держать больше ликвидности на руках, а это как раз наличные. В-третьих, повлияло общее снижение ставок и падение ставок по депозитам — держать накопления на срочных вкладах стало не так привлекательно. Процентные ставки снижались и до 2020 года, но в кризисный период тенденция усилилась и это повлияло на ощущение доходности людьми», - добавил Сусин.