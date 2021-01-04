В России

30 минут назад

Рост объема наличных в России обновил 10-летний рекорд

28
#деньги #рубли

Рост наличных в России эксперты связывают с «серой» экономикой, подогретой пандемией коронавируса.

Рост объема наличных рублей в обращении россиян по итогам 2020 года окажется самым мощным как минимум с 2010 года, - рассказали РБК опрошенные аналитики. Это связано с ростом «серой» экономики, падением ставок по вкладам и введением налога на депозиты, - полагают специалисты.

Объем наличных в обращении граждан по итогам минувшего года впервые превысит 13 трлн рублей, - говорится на сайте Центробанка РФ. Согласно параметрам денежной базы, на 1 декабря показатель уже составлял 12,92 трлн руб. — речь идет о наличных рублях, которые хранятся на руках у населения и бизнеса, а также в кассах российских банков. За 11 месяцев 2020 года объем наличных в России увеличился на 2,3 трлн рублей, или 21,7%, по сравнению с 10,62 трлн рублей на 1 января.

По итогам года приток наличных может составить 2,5–2,8 трлн руб., или 24,5–25%, оценили опрошенные аналитики (статистику по денежной базе, учитывающую приток наличных в полном объеме, Банк России опубликует во второй половине января). Таких темпов роста наличности в процентном выражении не наблюдалось как минимум десять лет: в 2010 году приток наличных достигал 1,16 трлн рублей, что было на 25,1% больше результатов предыдущего года, - следует из данных Центробанка России.

Повышенный спрос на наличные деньги в 2020 году можно полностью отнести к эффекту пандемии коронавируса, - рассказал представитель ЦБ РФ.

Ситуация с распространением коронавируса добавила 0,5–1 трлн рублей наличных, то есть до трети поступлений за 2020 год, - полагает главный экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец.

В течение всего минувшего года потери от хранения денег в наличности радикально снизились, соглашается главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. «Ожидаемый налог на депозиты (вводится с января на доходы со вкладов на сумму более 1 млн рублей), в реальности никак себя не проявивший, создал нужную атмосферу для ухода в нал», — заявил эксперт.

Глава центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин уверяет, что пандемия, во-первых, спровоцировала рост серой экономики и как следствие увеличение расчетов наличными. «Во-вторых, люди были более склонны держать больше ликвидности на руках, а это как раз наличные. В-третьих, повлияло общее снижение ставок и падение ставок по депозитам — держать накопления на срочных вкладах стало не так привлекательно. Процентные ставки снижались и до 2020 года, но в кризисный период тенденция усилилась и это повлияло на ощущение доходности людьми», - добавил Сусин.










28
#деньги #рубли

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В России не станут вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
#ЕГЭ
В России не станут вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

сегодня, 11:48

В России
Рубль уверенно растет в начале года к доллару и евро
#курс валют
Рубль уверенно растет в начале года к доллару и евро

сегодня, 11:37

В России
Россиян будут лишать прав по новым причинам
#лишение прав #новые штрафы
Россиян будут лишать прав по новым причинам

сегодня, 11:10

В России
Воронежский писатель умер от коронавируса в США
#коронавирус
1
Воронежский писатель умер от коронавируса в США

вчера, 12:44

В России
В Тамбовской области 7 детей заболели коронавирусом
#коронавирус
1
В Тамбовской области 7 детей заболели коронавирусом

вчера, 12:34

В России
В Воронежской области директора дома-интерната оштрафовали за вспышку коронавируса
#коронавирус
В Воронежской области директора дома-интерната оштрафовали за вспышку коронавируса

вчера, 12:09

В России