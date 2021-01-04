Предполагаемый виновник ДТП под Липецком был пьян

Стали известны новые обстоятельства ДТП на трассе Хлевное-Липецк.

Напомним, 3 января в 21:15 на 49-м километре автодороги Хлевное-Липецк 33-летний водитель автомобиля «Рено Лагуна» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Авео» под управлением 31-летнего мужчины. Водитель «Шевроле Авео» был госпитализирован.



Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, предполагаемый виновник ДТП находился в состоянии опьянения. Ранее информация об этом уже появилась в соцсетях.





