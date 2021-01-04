Происшествия

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Предполагаемый виновник ДТП под Липецком был пьян

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#ДТП
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Предполагаемый виновник ДТП под Липецком был пьян

Стали известны новые обстоятельства ДТП на трассе Хлевное-Липецк.

Напомним, 3 января в 21:15 на 49-м километре автодороги Хлевное-Липецк 33-летний водитель автомобиля «Рено Лагуна» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Авео» под управлением 31-летнего мужчины. Водитель «Шевроле Авео» был госпитализирован.

Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, предполагаемый виновник ДТП находился в состоянии опьянения. Ранее информация об этом уже появилась в соцсетях.


3 2115
#ДТП
1

Комментарии (3)

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В кола

7 минут назад
Наши депутаты сами один "лучше" другого, поэтому и законы не ужесточают, боятся что им потом рано или поздно самим придётся отвечать по этим законам!
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Липчанин

28 минут назад
А почему не сделать статью, если сел за руль пьяным судить как за попытку убийства, а если совершенно ДТП повлекшее смерть человека, то и судить как убийство по сговору
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молодой тупняк

51 минуту назад
Я всегда говорил, что камеры пьяного не фиксируют, нужны наряды ГИБДД и чем больше, тем лучше! Даже если они будут брать взятки, то всё-равно как то синий будет наказан. Патрули сократили, вот вам итог! Лучше слуг народа сокращать, а медиков, полицейских и учителей должно быть много!
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