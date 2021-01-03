Новогодние праздники в сети: куда заглянуть 4 января

Артисты цирка подарят сказку «Алиса» по мотивам знаменитой сказки Льюиса Кэррола, музей музыки расскажет о любимой новогодней песне. Можно прогуляться по морскому аквариуму «Москвариуму» и узнать, как жил, чем болел, чем занимался древний человек из Эцтальских Альп 5 тысяч лет назад. GOROD48 предлагает небольшую подборку событий в сети на 4 января.





Сайт музея Москва-Сити продолжает знакомить с заданиями виртуального



Российский национальный музей музыки в 12:00 приглашает ребят на программу «Елочка гори!» Вы узнаете не только об истории создания всеми любимой песни, но и о нескольких вариантах её исполнения. Трансляция программы состоится на страницах в социальных сетях:



Биологический музей им. К. А. Тимирязева приглашает на очередной выпуск бесплатных занятий студии «Биоэфир». Онлайн-занятия проведут научные сотрудники музея, кандидаты наук. В 12:00 можно будет узнать о «



Дом Гоголя продолжает новогодний фестиваль для всей семьи «Снежный Гоголь». Фестиваль пройдет онлайн. Каждый день на официальном



Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ предлагает провести виртуальный тур в компании редких подводных обитателей. Участников ждет увлекательная прогулка по главному морскому аквариуму, где живут более 400 обитателей (песчаные, зебровые, черноперые и белоперые акулы, акулий скат и многочисленные рыбы, в том числе гигантский групер и мурена). Все экскурсии доступны на



Образовательный проект КультМОСТ приглашает ребят на бесплатные новогодние мероприятия. В понедельник школьников ждет знакомство с творчеством марка Шагала – «7 чудес Марка Шагала». Ребята узнают о месте Марка Шагала в современном искусстве, поговорят о рождественских чудесах, напишут свой красочный волшебный сюжет и посмотрят рисованный мультфильм. В 15:00 ждут детей 5-8 лет, для ребят постарше (8-12 лет) занятие начнется в 17:00. Занятие бесплатное, но необходима Сайт mos.ru приглашает на цирковой мюзикл «Алиса» - представление по мотивам произведения Льюиса Кэррола объединило в себе такие направления, как музыкальный театр, современный балет, цирковое и акробатическое искусство. В шоу принимают участие артисты и гимнасты с опытом работы на известнейших площадках мира — от главных московских театров до Cirque du Soleil. Сайт предлагает видеозапись прямой трансляции, которая состоялась в апреле.Сайт музея Москва-Сити продолжает знакомить с заданиями виртуального адвент-квеста «Выше елки» – для ответа на вопросы нового дня потребуется вспомнить все, что знаете о Японии.Российский национальный музей музыки в 12:00 приглашает ребят на программу «Елочка гори!» Вы узнаете не только об истории создания всеми любимой песни, но и о нескольких вариантах её исполнения. Трансляция программы состоится на страницах в социальных сетях: на YouTube-канале , « ВКонтакте », и на сайте музея.Биологический музей им. К. А. Тимирязева приглашает на очередной выпуск бесплатных занятий студии «Биоэфир». Онлайн-занятия проведут научные сотрудники музея, кандидаты наук. В 12:00 можно будет узнать о « Жизни ледяного человека ». Почти 20 лет назад в Эцтальских Альпах в леднике была найдена ледяная мумия древнего человека, погибшего более 5 тысяч лет назад. Это уникальное открытие взбудоражило научный мир, ведь находка позволяла необычайно много узнать о жизни людей медного века, в том числе такого, о чём не могли рассказать археологические находки. Мумия стала известна широкой публике под именами Симилаунского ледяного человека и Этци. Теперь вы узнаете как жил, чем болел, чем питался и чем занимался древний человек из Эцтальских Альп, как он попал в ледник, а также о том, как современные технологии помогают заглянуть в глубь нашего прошлого.Дом Гоголя продолжает новогодний фестиваль для всей семьи «Снежный Гоголь». Фестиваль пройдет онлайн. Каждый день на официальном YouTube-канале Дома Гоголя и на страницах в социальных сетях ВКонтакте Facebook будут открывать доступ к новым мероприятиям. Так, в 15:00 кинолекторий «Рождественская кинопятерка» представит очередной фильм из подборки лучших картин Франции, Великобритании, Испании, США и России – какой именно, организаторы объявят перед показом. В 18:00 здесь ждут любителей романса на концертную программу «Романса трепетные звуки».Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ предлагает провести виртуальный тур в компании редких подводных обитателей. Участников ждет увлекательная прогулка по главному морскому аквариуму, где живут более 400 обитателей (песчаные, зебровые, черноперые и белоперые акулы, акулий скат и многочисленные рыбы, в том числе гигантский групер и мурена). Все экскурсии доступны на YouTube-канале и на странице центра в Instagram Образовательный проект КультМОСТ приглашает ребят на бесплатные новогодние мероприятия. В понедельник школьников ждет знакомство с творчеством марка Шагала – «7 чудес Марка Шагала». Ребята узнают о месте Марка Шагала в современном искусстве, поговорят о рождественских чудесах, напишут свой красочный волшебный сюжет и посмотрят рисованный мультфильм. В 15:00 ждут детей 5-8 лет, для ребят постарше (8-12 лет) занятие начнется в 17:00. Занятие бесплатное, но необходима регистрация