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Общество
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сегодня, 16:00
В Липецке в этом году построили несколько новых участков улично-дорожной сети
Все дороги приняты заказчиком в срок и без претензий.
Самым грандиозным проектом стало строительство 633 метров четырехполосной дороги от кольца улиц Белана, Меркулова и Свиридова до «Ашана» со всей сопутствующей инфраструктурой (в т.ч. ливневкой) и 417 метров дополнительной полосы торможения и разгона на Воронежском шоссе. Свою работу подрядчик, московское ООО «Рус-строй», закончило ровно в тот день, который предполагал контракт с мэрией — 15 декабря. К этой дате все работы, в том числе с нанесением разметки и установок знаков, были полностью завершены. И сейчас только от ГАИ зависит срок ее открытия для движения транспорта.
По факту эту дорогу построила липецкая компания «Инфинити Групп», которая была на субподряде у москвичей. Строительство началось в мае. Работы обошлись городскому бюджету в 236 млн. рублей, большая часть из которых была представлена за счет средств федерального бюджета по программе «Стимулирование развитие жилищного строительства». Кроме того, в ходе строительства в месте пролегания дороги потребовалась дорогостоящая перекладка сетей газоснабжения и санация сетей водоотведения.
Новую дорогу в пользование очень ждет и дептранс мэрии. Как только дорогу откроют, весь пассажирский транспорт перестанет парковаться на улице Свиридова и на кольцевой развязке перед 7-й поликлиникой. Автобусы маршрутов №№ 27, 306, 330, 346, 352 будут заезжать на новый участок дороги, разворачиваться на полукольце и парковаться в специальном большом кармане для межрейсового отстоя автобусов у конечной остановки.
Здесь уже появился, о чем уже писал GOROD48, модуль для отдыха водителей.
Всеми остальными новыми дорогами горожане уже активно пользуются.
В «Елецком» за 105 млн рублей компания «Липецксантехмонтаж-1» построила более полукилометра новой дороги. Теперь этот жилой массив, в котором малоэтажным жильем застраивается его вторая очередь. Важно, что эта новый участок дороги построен с ливневой канализацией. На ней появились и новые остановочные павильоны. Особенно важно, что два из них находятся прямо у новой поликлиники, которая заработает уже в начале нового года. Жители микрорайона поэтому интересуются, будет ли ходить вокруг «Елецкого» «маршрутки», которые пока отстаиваются в парковочном кармане на улице Хренникова?
В департаменте транспорта на этот вопрос ответили так. Существующие схемы муниципальных маршрутов интегрированы со сложившейся на сегодняшний день транспортной инфраструктурой и дорожными условиями. Вопрос о продлении схем муниципальных маршрутов в «Елецком» до района ТЦ «Леруа Мерлен» и новой поликлиники будет рассмотрен с учетом ширины проезжей части нового участка дороги и существующим односторонним движением между поликлиникой и Елецким шоссе, при этом необходимо будет объективно оценить возможность регулярного и беспрепятственного проезда по новой дороге автобусов и спецтехники на протяжении всего периода работы транспорта общего пользования.
В «Европейском» вдоль домов-новостроек по улице Минской построили внутриквартальный проезд. Подрядчик обустроил четыре полосы автодороги: две в одну сторону, две — в другую, тротуары, водоотводные лотки и дождеприемники ливневой канализации. По проекту у жителей 17-этажных домов появились парковки — концепцией микрорайона запрещен въезд машин в середину жилого массива, где находятся школа и единственный в городе внутриквартальный мини-парк. Строительство велось по федеральному проекту «Жилье» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Работы обошлись мэрии в 110 млн рублей. Но это только начало, предполагающее появление в «Европейском» дороги-дублера между дубовой аллеей и улицей Минской с заездами к строящимся многоэтажкам.
Новые дороги появились в районе комплексной жилой застройки от улицы Валентина Скороходова к улице Неделина, к жилому комплексу на улице Механизаторов, в микрорайоне «Взлетный».
Кстати, новая дорога между «Взлетным» и построенным ранее «Звездным» не такая перегруженная, как улица Опытная и Боевой проезд, по которой ходят все маршрутки. Жители района Опытной интересуются, планируется ли пустить по новой дороге автобусы?
— Сейчас район Опытной станции обслуживают маршруты №№ 11, 321, 323, 332, 379, но мы уже рассматриваем вопрос перспективного изменения схемы движения пассажирского транспорта с учетом потребностей жителей микрорайонов «Взлетный» и «Звездный». Однако пока все необходимые дорожно-строительные работы во «Взлетном» не завершены. В этом районе пока отсутствуют обустроенные остановочные пункты, место для разворота автобусов. Организация движения транспорта общего пользования возможна после строительства участка автодороги, соединяющего улицы Виктора Музыки и Боевой проезд, а также после изменения схемы организации дорожного движения на пересечении улицы Виктора Музыки с Лебедянским шоссе, что сейчас прорабатывается профильными департаментами. Пока транспортное обслуживание населения обеспечивается в пределах возможностей существующей инфраструктуры, — сказал, отвечая на этот вопрос, Александр Лукинов.
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