Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Транспортное кольцо вокруг Липецка замкнулось: открыт мост через Матырское водохранилище
Общество
В Ленино мужчина избил подростков
Происшествия
В липчанина бросили кусок плитки из-за замечания о передвижении на «ГАЗели» по тротуару
Происшествия
Ситуацию с избиением подростков в Ленино взял на контроль уполномоченный по правам ребёнка
Происшествия
«Пинали дверь и матерились»: озвучена причина нападения мужчины на подростков
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Корпоратив затянулся: липчанина нашли на улице с переохлаждением и обморожениями
Здоровье
Липецкая вечЁрка: результаты проверки скандала в колледже, храм на месте стадиона и какой будет новогодняя погода
Общество
13-летнего мальчика в Липецке прижег электрошокером неизвестный
Происшествия
Сегодня в Липецке: петарды, скучные ТВ-шоу, нетрезвые родственники – что нам портит Новый год
Общество
Читать все
Новые трамваи пригодятся все
Общество
В Липецке начинаются предновогодние пробки
Общество
63 тысячам липчан запретили выезд за границу
Общество
Роспотребнадзор предупреждает о действующих от его имени мошенниках
Происшествия
В Липецкой области бесплатно раздали 700 сосен
Общество
Парковки в Липецке вновь станут бесплатными
Общество
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области снова до +2
Погода в Липецке
Первые день и неделя нового года будут тёплыми
Погода в Липецке
В Липецке в этом году построили несколько новых участков улично-дорожной сети
Общество
Читать все
Общество
202
сегодня, 16:00

В Липецке в этом году построили несколько новых участков улично-дорожной сети

Все дороги приняты заказчиком в срок и без претензий.

Жители микрорайонов Липецка, в которых продолжается жилищное строительство, получили новые дороги.

Самым грандиозным проектом стало строительство 633 метров четырехполосной дороги от кольца улиц Белана, Меркулова и Свиридова до «Ашана» со всей сопутствующей инфраструктурой (в т.ч. ливневкой) и 417 метров дополнительной полосы торможения и разгона на Воронежском шоссе. Свою работу подрядчик, московское ООО «Рус-строй», закончило ровно в тот день, который предполагал контракт с мэрией — 15 декабря. К этой дате все работы, в том числе с нанесением разметки и установок знаков, были полностью завершены. И сейчас только от ГАИ зависит срок ее открытия для движения транспорта.

cj9gbrkdd2zz8vbochi4pdskt152mftt.webp

sz0tm2m7gy3okh129rap08fwt0pz1itq.webp

По факту эту дорогу построила липецкая компания «Инфинити Групп», которая была на субподряде у москвичей. Строительство началось в мае. Работы обошлись городскому бюджету в 236 млн. рублей, большая часть из которых была представлена за счет средств федерального бюджета по программе «Стимулирование развитие жилищного строительства». Кроме того, в ходе строительства в месте пролегания дороги потребовалась дорогостоящая перекладка сетей газоснабжения и санация сетей водоотведения.

Новую дорогу в пользование очень ждет и дептранс мэрии. Как только дорогу откроют, весь пассажирский транспорт перестанет парковаться на улице Свиридова и на кольцевой развязке перед 7-й поликлиникой. Автобусы маршрутов №№ 27, 306, 330, 346, 352 будут заезжать на новый участок дороги, разворачиваться на полукольце и парковаться в специальном большом кармане для межрейсового отстоя автобусов у конечной остановки.

Здесь уже появился, о чем уже писал GOROD48, модуль для отдыха водителей.

Всеми остальными новыми дорогами горожане уже активно пользуются.

В «Елецком» за 105 млн рублей компания «Липецксантехмонтаж-1» построила более полукилометра новой дороги. Теперь этот жилой массив, в котором малоэтажным жильем застраивается его вторая очередь. Важно, что эта новый участок дороги построен с ливневой канализацией. На ней появились и новые остановочные павильоны. Особенно важно, что два из них находятся прямо у новой поликлиники, которая заработает уже в начале нового года. Жители микрорайона поэтому интересуются, будет ли ходить вокруг «Елецкого» «маршрутки», которые пока отстаиваются в парковочном кармане на улице Хренникова?

f8e7432e-6672-41b2-a793-7b08a39b261e.jpg

В департаменте транспорта на этот вопрос ответили так. Существующие схемы муниципальных маршрутов интегрированы со сложившейся на сегодняшний день транспортной инфраструктурой и дорожными условиями. Вопрос о продлении схем муниципальных маршрутов в «Елецком» до района ТЦ «Леруа Мерлен» и новой поликлиники будет рассмотрен с учетом ширины проезжей части нового участка дороги и существующим односторонним движением между поликлиникой и Елецким шоссе, при этом необходимо будет объективно оценить возможность регулярного и беспрепятственного проезда по новой дороге автобусов и спецтехники на протяжении всего периода работы транспорта общего пользования.

В «Европейском» вдоль домов-новостроек по улице Минской построили внутриквартальный проезд. Подрядчик обустроил четыре полосы автодороги: две в одну сторону, две — в другую, тротуары, водоотводные лотки и дождеприемники ливневой канализации. По проекту у жителей 17-этажных домов появились парковки — концепцией микрорайона запрещен въезд машин в середину жилого массива, где находятся школа и единственный в городе внутриквартальный мини-парк. Строительство велось по федеральному проекту «Жилье» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Работы обошлись мэрии в 110 млн рублей. Но это только начало, предполагающее появление в «Европейском» дороги-дублера между дубовой аллеей и улицей Минской с заездами к строящимся многоэтажкам.

0bb687c6-649e-47a0-bdf5-ffe74cc1a3c3.jpg

Новые дороги появились в районе комплексной жилой застройки от улицы Валентина Скороходова к улице Неделина, к жилому комплексу на улице Механизаторов, в микрорайоне «Взлетный».

Кстати, новая дорога между «Взлетным» и построенным ранее «Звездным» не такая перегруженная, как улица Опытная и Боевой проезд, по которой ходят все маршрутки. Жители района Опытной интересуются, планируется ли пустить по новой дороге автобусы?

5a2c7fec-12b4-425a-bc70-7fdd35c6a7bf.jpg

41d7e06c-49ad-4253-bf94-3b8883c47c5e.jpg

— Сейчас район Опытной станции обслуживают маршруты №№ 11, 321, 323, 332, 379, но мы уже рассматриваем вопрос перспективного изменения схемы движения пассажирского транспорта с учетом потребностей жителей микрорайонов «Взлетный» и «Звездный». Однако пока все необходимые дорожно-строительные работы во «Взлетном» не завершены. В этом районе пока отсутствуют обустроенные остановочные пункты, место для разворота автобусов. Организация движения транспорта общего пользования возможна после строительства участка автодороги, соединяющего улицы Виктора Музыки и Боевой проезд, а также после изменения схемы организации дорожного движения на пересечении улицы Виктора Музыки с Лебедянским шоссе, что сейчас прорабатывается профильными департаментами. Пока транспортное обслуживание населения обеспечивается в пределах возможностей существующей инфраструктуры, — сказал, отвечая на этот вопрос, Александр Лукинов.
строительство дорог
0
1
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru