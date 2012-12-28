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Здоровье
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47 минут назад
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Корпоратив затянулся: липчанина нашли на улице с переохлаждением и обморожениями
Загулявшему мужчине диагностировали переохлаждение и обморожения рук и ног.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина был на корпоративе, после которого до утра гулял на улице. Там его и нашли прохожие и вызвали скорую. К счастью — вовремя. Но в больнице замёрзший пробыл совсем недолго — как только проспался, липчанин решил покинуть медучреждение.
Врачи напоминают об опасности употребления алкоголя в морозную погоду: под воздействием спиртного снижается нервная реакция организма, из-за чего человек может вовремя не заметить обморожение. В преддверии праздников липчан также просят быть неравнодушными, если вы заметили на улице людей в бессознательном состоянии.
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