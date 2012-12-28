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47 минут назад
2

Корпоратив затянулся: липчанина нашли на улице с переохлаждением и обморожениями

Загулявшему мужчине диагностировали переохлаждение и обморожения рук и ног.

27 декабря в шесть утра в областной ожоговый центр доставили 54-летнего липчанина с переохлаждением и обморожениями рук и ног второй-третьей степеней.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина был на корпоративе, после которого до утра гулял на улице. Там его и нашли прохожие и вызвали скорую. К счастью — вовремя. Но в больнице замёрзший пробыл совсем недолго — как только проспался, липчанин решил покинуть медучреждение.

Врачи напоминают об опасности употребления алкоголя в морозную погоду: под воздействием спиртного снижается нервная реакция организма, из-за чего человек может вовремя не заметить обморожение. В преддверии праздников липчан также просят быть неравнодушными, если вы заметили на улице людей в бессознательном состоянии.
переохлаждение
обморожение
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Комментарии (2)

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Р
12 минут назад
Никак не напьются
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мизантроп
40 минут назад
Сидите дома и пейте чай, нефиг шляться по улицам. Ну правда, липчане, достали вы уже, пьянь и петарды, и автохамы грязь развозят..
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