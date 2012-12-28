Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
С Нового года пополнить транспортные карты наличными через банковские терминалы будет невозможно
Общество
Транспортное кольцо вокруг Липецка замкнулось: открыт мост через Матырское водохранилище
Общество
В Ленино мужчина избил подростков
Происшествия
В липчанина бросили кусок плитки из-за замечания о передвижении на «ГАЗели» по тротуару
Происшествия
Ситуацию с избиением подростков в Ленино взял на контроль уполномоченный по правам ребёнка
Происшествия
К Новому году снег покрасит землю
Погода в Липецке
«Пинали дверь и матерились»: озвучена причина нападения мужчины на подростков
Происшествия
Дело об убийстве 15-летнего подростка на Соколе ушло в суд
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: результаты проверки скандала в колледже, храм на месте стадиона и какой будет новогодняя погода
Общество
Читать все
Липчане адаптировались к скользким улицам
Происшествия
13-летнего мальчика в Липецке прижег электрошокером неизвестный
Происшествия
Новые трамваи пригодятся все
Общество
Корпоратив затянулся: липчанина нашли на улице с переохлаждением и обморожениями
Здоровье
В Липецке начинаются предновогодние пробки
Общество
63 тысячам липчан запретили выезд за границу
Общество
Роспотребнадзор предупреждает о действующих от его имени мошенниках
Происшествия
Мошенники осваивают новую сферу — грузоперевозки
Происшествия
На улице Терешковой ранним утром сгорела «семерка»
Происшествия
Парковки в Липецке вновь станут бесплатными
Общество
Читать все
Общество
468
47 минут назад

Парковки в Липецке вновь станут бесплатными

Но ненадолго.

С 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года парковки в Липецке будут функционировать в режиме выходных и нерабочих праздничных дней, то есть станут бесплатными.

В первый рабочий день 2025 года, 9 января, парковки снова станут платными.
парковки
0
0
0
0
7

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru