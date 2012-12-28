Парковки в Липецке вновь станут бесплатными

Но ненадолго.

С 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года парковки в Липецке будут функционировать в режиме выходных и нерабочих праздничных дней, то есть станут бесплатными.В первый рабочий день 2025 года, 9 января, парковки снова станут платными.