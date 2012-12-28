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Общество
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47 минут назад
Парковки в Липецке вновь станут бесплатными
Но ненадолго.
В первый рабочий день 2025 года, 9 января, парковки снова станут платными.
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