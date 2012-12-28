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сегодня, 17:47
Липчане разоружаются добровольно
За две недели жители города сдали Росгвардии девять единиц оружия.
Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы управления проверили также 57 владельцев оружия, выявив 12 нарушений и составив соответствующие протоколы.
В Росгвардии напомнили, что в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, предусмотрено освобождение от уголовной и административной ответственности. При этом граждане имеют возможность получить денежное вознаграждение.
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