Липчане разоружаются добровольно

За две недели жители города сдали Росгвардии девять единиц оружия.

Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии, за прошедшие две недели липчане добровольно сдали девять единиц оружия.Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы управления проверили также 57 владельцев оружия, выявив 12 нарушений и составив соответствующие протоколы.В Росгвардии напомнили, что в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, предусмотрено освобождение от уголовной и административной ответственности. При этом граждане имеют возможность получить денежное вознаграждение.