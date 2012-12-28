Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Транспортное кольцо вокруг Липецка замкнулось: открыт мост через Матырское водохранилище
Общество
Ситуацию с избиением подростков в Ленино взял на контроль уполномоченный по правам ребёнка
Происшествия
«Пинали дверь и матерились»: озвучена причина нападения мужчины на подростков
Происшествия
Корпоратив затянулся: липчанина нашли на улице с переохлаждением и обморожениями
Здоровье
Липецкая вечЁрка: результаты проверки скандала в колледже, храм на месте стадиона и какой будет новогодняя погода
Общество
13-летнего мальчика в Липецке прижег электрошокером неизвестный
Происшествия
Дело о наезде автобуса на женщину и ребенка дошло до суда
Происшествия
Дом на улице Циолковского заволокло паром: его жильцы говорят, что кипяток хлынул в подвал еще вчера
Общество
Сегодня в Липецке: петарды, скучные ТВ-шоу, нетрезвые родственники – что нам портит Новый год
Общество
Липчане адаптировались к скользким улицам
Происшествия
Читать все
В Липецке начинаются предновогодние пробки
Общество
В Липецкой области бесплатно раздали 700 сосен
Общество
Внедорожник попал в жесткое ДТП на улице Гагарина
Происшествия
«ПетроСад», «Липград», «Слобода»: Роман Ченцов показал, каким будет парк развлечений
Общество
Парковки в Липецке вновь станут бесплатными
Общество
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области снова до +2
Погода в Липецке
В Липецке в этом году построили несколько новых участков улично-дорожной сети
Общество
Липчане разоружаются добровольно
Происшествия
Первые день и неделя нового года будут тёплыми
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
190
сегодня, 17:47

Липчане разоружаются добровольно

За две недели жители города сдали Росгвардии девять единиц оружия.

Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии, за прошедшие две недели липчане добровольно сдали девять единиц оружия.

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы управления проверили также 57 владельцев оружия, выявив 12 нарушений и составив соответствующие протоколы.

В Росгвардии напомнили, что в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, предусмотрено освобождение от уголовной и административной ответственности. При этом граждане имеют возможность получить денежное вознаграждение.
оружие
0
0
0
1
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru