Сегодня в Липецке: петарды, скучные ТВ-шоу, нетрезвые родственники – что нам портит Новый год
Общество
436
сегодня, 20:24
1
Липецкая вечЁрка: почему избили подростков, гололед и бесплатные парковки
Сегодня, 28 декабря, появилась новая версия избиения подростков в селе Ленино, несмотря на гололед, липчане редко посещали травмпункты, и парковки в новогодние каникулы станут бесплатными.
Детей доставили в больницу, у всех диагностированы травмы, в основном ушибы.
По версии второй стороны, конфликт спровоцировали сами подростки. Якобы они пинали дверь склада с товаром и чиркали рядом с ней зажигалкой. На замечания не реагировали и даже отвечали матом. У сотрудника склада, дверь которого пинали дети, в конце концов терпение лопнуло.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома возбудить уголовное дело по факту применения насилия в отношении несовершеннолетних. Следователи уже начали процессуальную проверку.
Ситуацию с избиением подростков в Ленино взял на контроль уполномоченный по правам ребёнка.
Однако большинство читателей GOROD48 не стали защищать избитых детей.
«Подростков поставить на учёт в детскую комнату милиции, а родителей оштрафовать за плохой надзор и воспитание. Какого хрена они находись в алкогольном магазине, ждали кто им купит алкоголь?» — уточнил 65+.
«То есть бедные мальчики сидели в винном магазине и слушали музыку», — съязвил ай-ай.
«Не сомневаюсь, они слушали 5-ю сюиту Генделя. Наверное, слишком громко!» — ответили ему дети маткапитала.
«Владельцу магазина придется однако посидеть! За избиение несовершеннолетних серьезная ответка! Мальчишки, может быть, зашли в магазин просто погреться!» — ответил им комментатор.
«У меня устойчивое впечатление, что в Липецке даже если изобьют грудного младенца, найдется куча дураков, которые начнут оправдывать садиста». — добавил Гоша.
«Допустим, дети сказали мужику что-то оскорбительное, ну пройди мимо, не обращай внимание, ну прогони их на улицу, зачем бить? Нервы лечить нужно!» — считает Animal planet.
«Подростки ведут себя зачастую дерзко, ругаются матом отборным и специально провоцируют взрослых. Видимо, мужчина не выдержал. Здесь надо начало истории смотреть. У нас тоже на лавке всё сидели под окном. Маты-перематы, семечки, пластик и главное всё захаркают. Говорили им, всё бесполезно. Они еще больше и назло делают. Пришлось лавочку убрать. Они переместились в другой дом. Теперь там жильцы за голову берутся», — рассказал историю Гость.
«Не надо делать скоропалительных выводов, а господину уполномоченному лучше бы задать вопрос родителям этих детей, что их чада делают около винного магазина, да мужчина не прав, руки распускать нельзя, но видно довели до срыва своим поведением, у нас закон на стороне детей, но вседозволенность порождает хамское поведение, что в школах, что на улице бывают такие моменты и их много, когда не детей и подростков надо защищать, а от них защищать окружающих, будем надеяться, что в этой ситуации правоохранительные органы разберутся объективно», — добавил Александр Н.
Сегодняшний гололед не привел к всплеску посещаемости травмпунктов. Врачи работали в штатном режиме. Больше всего обращений в травмпункте БСПМ-1 — 12, меньше всего — шесть — в областной детской больнице. Можно сказать, что горожане адаптировались к превратностям погоды.
«Адаптировались, можно не посыпать и не убирать», — заметил Гы-гы.
«А еще мы адаптировались к неосвещенным улицам, к ямам на дорогах, к грязным подъездам и придомовым территориям, к вечным раскопкам, к отсутствию воды и отопления, к невозможности попасть на прием к врачу, к длительному ожиданию автобуса, к поездкам с пересадкой, не дождавшись прямого автобуса, к поездкам в грязных и разбитых автобусах, к увеличению тарифов и цен и еще много к чему. А главное — к тому, что нашим «слугам народа» на нас наплевать», — добавили Липчане.
«Администрация города вместе с управляющими компаниями своим бездействием адаптировали жителей к гололеду. Так будет правильнее сказать», — считает Житель.
«Смешно просто. Адаптировалась. Так и пишите руководство ЖКХ не справляется с посыпкой улиц реагентами от скользоты». — еще одна версия от Р.
С завтрашнего дня, 29 декабря и по 8 января включительно парковки в Липецке будут бесплатными.
Что особенно актуально в новогодние каникулы, кстати, предпраздничные пробки уже начались.
Завтра, судя по погоде, снова поздняя осень, а не почти середина зимы. По прогнозам синоптиков, днем в Липецке от 0 до -2 градусов. И в первую неделю 2025 года днем будет около 0.
Это последний выпуск вечЁрки в 2024 году. Следующий выйдет 9 января уже в 20:25. С наступающим Новым годом! Берегите себя и своих близких! И комментируйте новости.
1
0
1
0
0
Комментарии (1)