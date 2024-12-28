«Пинали дверь и матерились»: озвучена причина нападения мужчины на подростков

Стала известна причина конфликта между кладовщиком и подростками. Тем временем председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал возбуждения уголовного дела по факту применения насилия в отношении несовершеннолетних.

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Вторая сторона конфликта, произошедшего вчера в селе Ленино Липецкого округа , озвучила свою версию произошедшего. Напомним, по словам отца одного из пострадавших подростков, 27 декабря на улице Рудничной, 1/1 в селе Ленино Липецкого округа его сына и двух его друзей избил взрослый мужчина.Как рассказал отец подростка, мальчики 13-14 лет грелись в предбаннике магазина и слушали музыку, когда к ним подошел мужчина, работающий в том же здании, и начал их пинать. Мальчики выбежали на улицу, где получили еще.По версии второй стороны конфликта, его спровоцировали сами подростки. Якобы в предбаннике магазина они пинали дверь склада с товаром и чиркали рядом с ней зажигалкой. Со слов работников здания, замечаний дети якобы не воспринимали и даже отвечали на них матом. У сотрудника склада, дверь которого пинали дети, в конце концов терпение лопнуло.— Я считаю, это никак не воспитательное мероприятие, а акт агрессии по отношению к детям. Ведь после разборок в тамбуре он вышел за ребятами на улицу и напал второй раз, — говорит отец одного из пострадавших подростков Александр.Пострадавшие дети направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Накануне все трое побывали в травмпункте областной детской больницы. Двоим был озвучен одинаковый диагноз — ушиб мягких тканей волосистой части головы и назначено наблюдение невролога по месту жительства, холод — местно, охранительный режим на неделю и при ухудшении состояния — госпитализация в нейрохирургическое отделение.

Как выяснил GOROD48, с подростками поссорился 32-летний кладовщик, он уроженец Волынской области Украины, но уже давно получил российский паспорт в Долгоруковском районе Липецкой области. Причём как раз вчера была очередная годовщина его получения.Сегодня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Липецкой области Вадиму Муратову возбудить уголовное дело по факту применения насилия в отношении несовершеннолетних в Липецкой области и представить доклад об установленных обстоятельствах.Региональный следком уже начал процессуальную проверку.