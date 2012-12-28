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сегодня, 11:29
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Липчане адаптировались к скользким улицам

Травмпункты города работают в штатном режиме.

Несмотря на то, что вчера вечером и сегодня на улицах Липецка очень скользко, в городских травмпунктах работы не прибавилось. Врачи трудятся в обычном режиме.

В БСМП сегодня с утра побывали 12 человек. Для сравнения: за весь день 27 декабря за помощью в травмпункт больницы обратились 66 человек, а 26 декабря — 40.

В травмпункт больницы «Липецк-Мед» обратились 10 человек, в травмпункт больницы «Свободный Сокол» — восемь. Меньше всего обращений утром было в травмпункт областной детской больницы — шесть.

Однако у большинства поступивших в травмпункты — растяжения, ушибы, переломы лучевой кости. 

Врачи рекомендуют в гололёд заранее выходить из дома, чтобы не торопиться. Обувать удобные и устойчивые сапоги, а не обувь на высоких каблуках. Можно использовать, так называемые ледоходы.

Ходить следует не спеша, опираясь на всю ступню. Руки ни в коем случае нельзя держать в карманах — велика вероятность тяжелых травм.

Если вы все-таки упали и через какое-то время после падения ощутили боль в голове или суставах, тошноту, появились отеки — срочно обратитесь в травмпункт: может быть сотрясение мозга или скрытая травма.
гололед
травмы
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
аналитик
16 минут назад
Они скоро и к грязным подъездам и придомовых территориям адаптируются
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Интересно
27 минут назад
в мэрию все на работу добрались без травм ?
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Гы-гы
35 минут назад
Адаптировались, можно не посыпать и не убирать.
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Бред
46 минут назад
Новость бомба! Где же тысячи дворников и наносредство от гололеда????
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А.
49 минут назад
Кто должен обрабатывать смесями тротуары. Продолжение зимы 2024
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Гость
50 минут назад
А у нас в Липецке есть мигранты- дворники? Может быть я мало по улицам хожу? Ни разу не видела
Ответить
Можно не посыпать
55 минут назад
Раз все адаптировались
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дело
сегодня, 11:36
в том, что улицы не должны быть скользкими и адаптация никакая не прописана нигде. опять взвоют,что мигрантов им не хватает для уборки. а не пробовали своим гражданам за такую работу платить божескую цену, а не устраивать выжимание с рабочих мест нищенскими зарплатами?
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За правду!
59 минут назад
Как вы правы!
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