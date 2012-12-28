Липчане адаптировались к скользким улицам

Травмпункты города работают в штатном режиме.

Несмотря на то, что вчера вечером и сегодня на улицах Липецка очень скользко, в городских травмпунктах работы не прибавилось. Врачи трудятся в обычном режиме.В БСМП сегодня с утра побывали 12 человек. Для сравнения: за весь день 27 декабря за помощью в травмпункт больницы обратились 66 человек, а 26 декабря — 40.В травмпункт больницы «Липецк-Мед» обратились 10 человек, в травмпункт больницы «Свободный Сокол» — восемь. Меньше всего обращений утром было в травмпункт областной детской больницы — шесть.Однако у большинства поступивших в травмпункты — растяжения, ушибы, переломы лучевой кости.Врачи рекомендуют в гололёд заранее выходить из дома, чтобы не торопиться. Обувать удобные и устойчивые сапоги, а не обувь на высоких каблуках. Можно использовать, так называемые ледоходы.Ходить следует не спеша, опираясь на всю ступню. Руки ни в коем случае нельзя держать в карманах — велика вероятность тяжелых травм.Если вы все-таки упали и через какое-то время после падения ощутили боль в голове или суставах, тошноту, появились отеки — срочно обратитесь в травмпункт: может быть сотрясение мозга или скрытая травма.