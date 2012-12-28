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Происшествия
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сегодня, 11:29
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Липчане адаптировались к скользким улицам
Травмпункты города работают в штатном режиме.
В БСМП сегодня с утра побывали 12 человек. Для сравнения: за весь день 27 декабря за помощью в травмпункт больницы обратились 66 человек, а 26 декабря — 40.
В травмпункт больницы «Липецк-Мед» обратились 10 человек, в травмпункт больницы «Свободный Сокол» — восемь. Меньше всего обращений утром было в травмпункт областной детской больницы — шесть.
Однако у большинства поступивших в травмпункты — растяжения, ушибы, переломы лучевой кости.
Врачи рекомендуют в гололёд заранее выходить из дома, чтобы не торопиться. Обувать удобные и устойчивые сапоги, а не обувь на высоких каблуках. Можно использовать, так называемые ледоходы.
Ходить следует не спеша, опираясь на всю ступню. Руки ни в коем случае нельзя держать в карманах — велика вероятность тяжелых травм.
Если вы все-таки упали и через какое-то время после падения ощутили боль в голове или суставах, тошноту, появились отеки — срочно обратитесь в травмпункт: может быть сотрясение мозга или скрытая травма.
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