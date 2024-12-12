С Нового года пополнить транспортные карты наличными через банковские терминалы будет невозможно
В липчанина бросили кусок плитки из-за замечания о передвижении на «ГАЗели» по тротуару
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Сегодня в Липецке: петарды, скучные ТВ-шоу, нетрезвые родственники – что нам портит Новый год
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: петарды, скучные ТВ-шоу, нетрезвые родственники – что нам портит Новый год
Вот и дождались – сегодня последний рабочий день недели.
Сегодня суббота, но многие из нас встретят её на работе, а отдыхать начнём с завтрашнего дня на новогодних каникулах.
Сотрудники 1 из 100 предприятий 28 декабря будут отдыхать, но отработка предполагается в другой день. Руководство еще 1% компаний отпустили всех отдыхать без отработки.
Осторожно, гололёд!
Днём в Липецке будет около нуля градусов и без существенных осадков. Вот только дороги покроются тонким ледяным слоем. Будьте бдительны.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Агрономической, 4; Боевой проезд, 19, 23, 23б, 25/2, 25а,26, 27, 29, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 34/2, 32а, 34а, 34б,34в, 35, 36, 37, 38, 39; Кривенкова, 7а, 9, 11; Урожайной; на бульваре Шубина.
Расстанутся с комфортом также жители частного сектора на улицах Ботанической, Железнякова.
Отключение света
С 9:00 до 18:00 отключат электричество на улице Зегеля, 1; а с 9:00 до 14:00 – на улице Л.Толстого, 7,9, 23а.
Пробки
Следить за дорожной ситуацией в городе помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, с помощью которых можно заранее узнать о пробках и по возможности из объехать.
Чижик-Пыжик, где ты был?
Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) приглашает в 14:00 на концерт классической музыки для детей «Чижик-Пыжик» (0+).
В программе произведения П.И. Чайковского для создания волшебной атмосферы, мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, вопросы и ответы о музыке и жизни музыкантов, ритмические игры и музыкальные мини-подарки каждому ребёнку.
Творческий мастер-класс
В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 11:00 состоится новогодний мастер-класс (12+).
Любителей рисования решили просветить на тему зимних мотивов в творчестве русских художников. А ещё - провести для них урок по созданию и росписи новогодней игрушки.
Где сегодня ёлка
Липецкий театр кукол (ул. Гагарина, 74) будет радовать публику целый день.
В 10:00 и в 13:00 пройдёт спектакль «Машенька и медведь» (0+), а в 16:00 - «Времена года» (0+).
После каждого представления состоится и праздничный интерактив у ёлки «Новый год с котом учёным» (0+).
Антидепрессивная комедия
О чём можно поговорить со зрителем в последний рабочий день года? Конечно, о стриптизе!
Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) приглашает в 18:00 на комедию по пьесе местного автора Бориса Бужора (Медведева) «Мужской стриптиз» (18+).
Пятеро бувших сталеваров остаются без работы. Бывшие друзья грызутся между собой за возможность перехватить каждую копейку, пока в голову им не приходит эффектная мысль – создать собственное стрип-шоу.
Щука и Пушкин
Липецкий государственный академический театр драмы в 11:00 покажет сказку «По щучьему велению» (0+).
А в 19:00 зрителей ждёт спектакль «Граф Нулин» по произведению А.Пушкина (16+).
Эту небольшую шуточную поэму Пушкин написал за два утра 13 и 14 декабря 1825 года во время так называемой ссылки в Михайловском. Строго говоря, никто «солнце русской поэзии» никуда не ссылал: она произошла после того, как хронический тунеядец добился отставки из статистического ведомства, но вместе с долгожданной свободой пришло и безденежье, поэтому пришлось выживать в деревне. «Граф Нулин» - пародийная шутка, высмеивающая любовные перипетии в русской глуши. Вместе с тем его называют первой реалистической поэмой Пушкина.
Продолжительность - 1 час без антракта
Что нам портит новый год
19% липчан в новогоднюю ночь раздражает шум фейерверков и петард, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.
12% жалуются на однообразие телевизионных программ и обилие рекламы. 10% испытывают раздражение из-за большого количества нетрезвых людей. 5% не одобряют всеобщее стремление к празднованию Нового года. По 2% жалуются на обильное застолье, которое приводит к перееданию, и недосып.
Дорогие липчане! 2024 год подходит к концу, у тех, кто работает на пятидневке сегодня последний трудовой день года. Впереди весёлые новогодние каникулы, праздничное настроение и радостная суета. Но и в этот период всё равно лучше не забывать о новостях – время сейчас такое. Новости вы в любое время года сможете найти на GOROD48, который не случайно называют электронным именем Липецка. Чтобы заглянуть в ленту событий, достаточно пятиминутной паузы в течение рабочего дня. Главное – заглядывать чаще. Тогда вы можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного, а в наше неспокойное время без новостей никуда. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова. И с наступающим!
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