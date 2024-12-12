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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: петарды, скучные ТВ-шоу, нетрезвые родственники – что нам портит Новый год

Вот и дождались – сегодня последний рабочий день недели.

Кого-то отпустят пораньше, у некоторых сегодня уже выходной

Сегодня суббота, но многие из нас встретят её на работе, а отдыхать начнём с завтрашнего дня на новогодних каникулах.

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В 61% компаний Липецка рассказали SuperJob, что 28 декабря для всех сотрудников в этом году будет полным рабочим днем в соответствии с ТК РФ. В 27% организаций персонал отпустят домой раньше. 7% работодателейвызовут только дежурных работников.

Сотрудники 1 из 100 предприятий 28 декабря будут отдыхать, но отработка предполагается в другой день. Руководство еще 1% компаний отпустили всех отдыхать без отработки.

Осторожно, гололёд!

Днём в Липецке будет около нуля градусов и без существенных осадков. Вот только дороги покроются тонким ледяным слоем. Будьте бдительны.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Агрономической, 4; Боевой проезд, 19, 23, 23б, 25/2, 25а,26, 27, 29, 30, 30а, 32, 32а, 33, 34, 34/2, 32а, 34а, 34б,34в, 35, 36, 37, 38, 39; Кривенкова, 7а, 9, 11; Урожайной; на бульваре Шубина.

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Расстанутся с комфортом также жители частного сектора на улицах Ботанической, Железнякова.

Отключение света

С 9:00 до 18:00 отключат электричество на улице Зегеля, 1; а с 9:00 до 14:00 – на улице Л.Толстого, 7,9, 23а.

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Пробки

Следить за дорожной ситуацией в городе помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, с помощью которых можно заранее узнать о пробках и по возможности из объехать.


Чижик-Пыжик, где ты был?

Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) приглашает в 14:00 на концерт классической музыки для детей «Чижик-Пыжик» (0+).

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В программе произведения П.И. Чайковского для создания волшебной атмосферы, мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, вопросы и ответы о музыке и жизни музыкантов, ритмические игры и музыкальные мини-подарки каждому ребёнку.

Творческий мастер-класс

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 11:00 состоится новогодний мастер-класс (12+).

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Любителей рисования решили просветить на тему зимних мотивов в творчестве русских художников. А ещё - провести для них урок по созданию и росписи новогодней игрушки.

Где сегодня ёлка


Липецкий театр кукол (ул. Гагарина, 74) будет радовать публику целый день.

В 10:00 и в 13:00 пройдёт спектакль «Машенька и медведь» (0+), а в 16:00 - «Времена года» (0+).

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После каждого представления состоится и праздничный интерактив у ёлки «Новый год с котом учёным» (0+).

Антидепрессивная комедия

О чём можно поговорить со зрителем в последний рабочий день года? Конечно, о стриптизе!

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) приглашает в 18:00 на комедию по пьесе местного автора Бориса Бужора (Медведева) «Мужской стриптиз» (18+).

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Пятеро бувших сталеваров остаются без работы. Бывшие друзья грызутся между собой за возможность перехватить каждую копейку, пока в голову им не приходит эффектная мысль – создать собственное стрип-шоу.

Щука и Пушкин

Липецкий государственный академический театр драмы в 11:00 покажет сказку «По щучьему велению» (0+).

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А в 19:00 зрителей ждёт спектакль «Граф Нулин» по произведению А.Пушкина (16+).

Эту небольшую шуточную поэму Пушкин написал за два утра 13 и 14 декабря 1825 года во время так называемой ссылки в Михайловском. Строго говоря, никто «солнце русской поэзии» никуда не ссылал: она произошла после того, как хронический тунеядец добился отставки из статистического ведомства, но вместе с долгожданной свободой пришло и безденежье, поэтому пришлось выживать в деревне. «Граф Нулин» - пародийная шутка, высмеивающая любовные перипетии в русской глуши. Вместе с тем его называют первой реалистической поэмой Пушкина.

Продолжительность - 1 час без антракта

Что нам портит новый год

19% липчан в новогоднюю ночь раздражает шум фейерверков и петард, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.

12% жалуются на однообразие телевизионных программ и обилие рекламы. 10% испытывают раздражение из-за большого количества нетрезвых людей. 5% не одобряют всеобщее стремление к празднованию Нового года. По 2% жалуются на обильное застолье, которое приводит к перееданию, и недосып.

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1 из 100 жалеет, что новогодняя ночь заканчивается так быстро. Еще 1% страдает от одиночества в праздник. Среди прочих причин, вызывающих раздражение в новогоднюю ночь, респонденты назвали загруженность телефонных сетей, высокие цены на такси, отсутствие снега или плохую погоду, незваных гостей, усталость от подготовки, плохое настроение, суету.

Дорогие липчане! 2024 год подходит к концу, у тех, кто работает на пятидневке сегодня последний трудовой день года. Впереди весёлые новогодние каникулы, праздничное настроение и радостная суета. Но и в этот период всё равно лучше не забывать о новостях – время сейчас такое. Новости вы в любое время года сможете найти на GOROD48, который не случайно называют электронным именем Липецка. Чтобы заглянуть в ленту событий, достаточно пятиминутной паузы в течение рабочего дня. Главное – заглядывать чаще. Тогда вы можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного, а в наше неспокойное время без новостей никуда. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова. И с наступающим!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (3)

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Mc.Casper
13 минут назад
Сядем поедим, выпьем и уснем все как обычно будет.
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ПрофКиТ
15 минут назад
Всё раздражения и недовольство от безделья
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Елена
30 минут назад
Сегодня последний рабочий день у нас, 3 января в ночь, а потом еще 2 выходных.
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