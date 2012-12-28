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сегодня, 11:23
5

13-летнего мальчика в Липецке прижег электрошокером неизвестный

Полиция начала расследование инцидента.

Вчера вечером у дома № 18 по улице Стаханова против 13-летнего мальчишки применили электрошокер. Подростка отправили в травмпункт областной детской больницы, его осмотрели медики, которые не нашли угрозы его здоровью.

В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 сообщили, что к ним обратились родители пострадавшего школьника с заявлением о возбуждении уголовного дела по этому факту.

— По предварительным данным, электрошокер применил некий молодой человек в ходе конфликта с пострадавшим подростком. Отделом полиции №3 по данному заявлению начата проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и личность применившего электрошокер парня. Пострадавшего направили на освидетельствование к судебным медикам. Данные медицинской экспертизы позволят дать правовую оценку этому инциденту, — сообщили в полиции.
ожог
электрошокер
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Комментарии (5)

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Как гость
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мизантропу
19 минут назад
С хамством и наглостью борятся не кулаками а словами и собственным примером , а сдесь электрошокером с хамством боролись? А чего сразу не из пулемёта стрелять, ведь даже если мальчик не хамил,то обязательно в будущем это сделает
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мизантроп
37 минут назад
Гость, не надо демагогии и перевираний, неудовольствие вызывают хамство, наглость и глупость, неуважение к окружающим. А вам наверное всë это нравится..
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Мария
41 минуту назад
Отморозок мальчишку в автобусе мутузил, все обвинили парня, ещё один избил до крови троих, тоже подростки виноваты, сдесь уже шокером бьют, и тоже мальчуган не прав, девочку сбили на пешеходном, да это она не так шла, ну и общество, просто озлобленные агрессивные животные
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Гость
48 минут назад
Если обозревать комментарии на ресурсе можно сделать вывод, в Липецке ненавидят детей, пожилых и женщин, а как можно охарактеризовать комментаторов?
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Викторм
сегодня, 11:31
Интересно, а экспертиза показала, что к нему электрошокер применили? Или опять только с его слов?
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