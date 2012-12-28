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Происшествия
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сегодня, 11:23
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13-летнего мальчика в Липецке прижег электрошокером неизвестный
Полиция начала расследование инцидента.
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 сообщили, что к ним обратились родители пострадавшего школьника с заявлением о возбуждении уголовного дела по этому факту.
— По предварительным данным, электрошокер применил некий молодой человек в ходе конфликта с пострадавшим подростком. Отделом полиции №3 по данному заявлению начата проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства и личность применившего электрошокер парня. Пострадавшего направили на освидетельствование к судебным медикам. Данные медицинской экспертизы позволят дать правовую оценку этому инциденту, — сообщили в полиции.
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