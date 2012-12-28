В Липецкой области снова до +2

В ближайшие трое суток Липецкая область будет располагаться на южной периферии активных северных циклонов — временами пройдут небольшие снег и мокрый снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-2 градуса мороза, что на 5-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/сек. Температура ночью — от 0 до -5, днем — от -3 до +2 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью — от -2 до -4 градусов, днем — от 0 до -2 градусов.День 29 декабря стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году — 29 градусов мороза.