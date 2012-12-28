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Общество
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29 минут назад
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 29 декабря станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
29 декабря из-за плановых ремонтных работ на сетях без электричества останется дом № 1 по улице Зегеля — отключения продлятся с 09:00 до 18:00, сообщили в энергокомпании.
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