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29 минут назад

На двух улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 29 декабря станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 2, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12/2, 14, 14/2, 16, 16/1, 16а, 18, 18/1, 20, 20/1, 20а, 22, 22/1 по улице Космонавтов, №№ 63, 63а, 67а, 73/3 по улице Гагарина. 
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

29 декабря из-за плановых ремонтных работ на сетях без электричества останется дом № 1 по улице Зегеля — отключения продлятся с 09:00 до 18:00, сообщили в энергокомпании. 

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