C 12 января в администрации Краснинского района будет работать Алексей Телков

Он будет заместителем главы района.

Пресс-секретарь главы администрации Липецкой области Михаил Шаршаков подтвердил GOROD48 информацию, что с 12 января Алексей Телков будет работать заместителем главы администрации Краснинского района.





В Краснинском ДК вчера был представлен новый заместитель главы администрации Краснинского района 31-летний Алексей Телков. Начальникам отделов райадминистрации его представлял вице-губернатор Александр Рябченко.Как рассказали GOROD48 в администрации района, Алексей Телков приступит к работе в администрации после праздников и пока его официально представили как нового заместителя главы района, а не и.о. главы, но никаких официальных документов - заявлений и приказов в отдел кадров пока не поступало. В администрации уверяют, что пока обязанности и.о. главы исполняет заместитель главы администрации Краснинского района Алексей Толстых.При этом на представлении Алексея Телкова чиновникам было отмечено, что он будет участвовать в конкурсе на должность главы района, объявленном райсоветом на последней сессии 23 декабря. Тогда же официально сложил полномочия прежний глава Краснинского района Михаил Конаныхин.- Пока иных претендентов на должность главы района нет, судя по всему, Алексей Телков будет первым участником конкурса, - добавили в районной администрации.Алексей Телков родился 13 февраля 1989 года. В 2011 году окончил «Орловскую региональную академию государственной службы». В 2016 году - Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина (переподготовка по программе «Инновационные технологии производства продукции растениеводства и оценки ее качества»), в 2017 году - «Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации». Специальность по образованию: финансы и кредит и юриспруденция. Алексей Телков ранее работал директором Липецкого филиала ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория".