Политика

28 минут назад

C 12 января в администрации Краснинского района будет работать Алексей Телков

3 541
#Краснинский район
1
C 12 января в администрации Краснинского района будет работать Алексей Телков

Он будет заместителем главы района.

В Краснинском ДК вчера был представлен новый заместитель главы администрации Краснинского района 31-летний Алексей Телков. Начальникам отделов райадминистрации его представлял вице-губернатор Александр Рябченко.

Как рассказали GOROD48 в администрации района, Алексей Телков приступит к работе в администрации после праздников и пока его официально представили как нового заместителя главы района, а не и.о. главы, но никаких официальных документов - заявлений и приказов в отдел кадров пока не поступало. В администрации уверяют, что пока обязанности и.о. главы исполняет заместитель главы администрации Краснинского района Алексей Толстых.

При этом на представлении Алексея Телкова чиновникам было отмечено, что он будет участвовать в конкурсе на должность главы района, объявленном райсоветом на последней сессии 23 декабря. Тогда же официально сложил полномочия прежний глава Краснинского района Михаил Конаныхин.

- Пока иных претендентов на должность главы района нет, судя по всему, Алексей Телков будет первым участником конкурса, - добавили в районной администрации.

Алексей Телков родился 13 февраля 1989 года. В 2011 году окончил «Орловскую региональную академию государственной службы». В 2016 году - Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина (переподготовка по программе «Инновационные технологии производства продукции растениеводства и оценки ее качества»), в 2017 году - «Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации». Специальность по образованию: финансы и кредит и юриспруденция. Алексей Телков ранее работал директором Липецкого филиала ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория".

Пресс-секретарь главы администрации Липецкой области Михаил Шаршаков подтвердил GOROD48 информацию, что с 12 января Алексей Телков будет работать заместителем главы администрации Краснинского района.

Фото - 48lab.ru
3 541
#Краснинский район
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Местный житель

20 минут назад
ну наконец-то и нам достался ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР!
ответить

Народ

21 минуту назад
Эксперименты над живыми людьми продолжаются.
ответить

Еще в рубрике

Число депутатов областного Совета сократится с 56 до 42 человек
#областной Совет
12
Число депутатов областного Совета сократится с 56 до 42 человек

24.12.2020 14:42

Политика
Глава Липецкой области вошел в состав Госсовета
#Госсовет
60
Глава Липецкой области вошел в состав Госсовета

21.12.2020 16:42

Общество
«Единороссы хотят повторить успех на выборах в горсовет»
#выборы #облсовет
44
«Единороссы хотят повторить успех на выборах в горсовет»

16.12.2020 11:35

Политика
Липецкий областной Совет похудеет на 14 депутатов
#областной Совет депутатов
26
Липецкий областной Совет похудеет на 14 депутатов

15.12.2020 18:01

Политика
Ветеринар стал главой района
#Добринский район #глава
31
Ветеринар стал главой района

08.12.2020 16:04

Политика
Для экс-мэра Сергея Иванова нашли суд
#суд #Сергей Иванов
45
Для экс-мэра Сергея Иванова нашли суд

07.12.2020 16:51

Политика