Свыше 30 единиц спецтехники вышло на посыпку дорог и вывоз снега с улиц Липецка этой ночью

В ночь на 30 декабря внесение противогололёдных материалов на улицах Липецка, а также вывоз снега выполняли 145 дорожных рабочих с использованием 33 единиц техники. В том числе 10 «КамАЗов», 20 самосвалов, один лаповый снегопогрузчик и два фронтальных.



- В связи с ночным снегопадом, а также принимая во внимание сообщение синоптиков о возможной гололедице, мы вышли на посыпку городских дорог пескосоляной смесью и технической солью. Как известно, это необходимо для предотвращения образования наледи. Сейчас по 27 маршрутам уже произведена посыпка и специалисты приступили к вывозу снега с дорог областного центра, - сообщил начальник муниципального управления благоустройства Алексей Романчукевич.



Дорожные службы просят липчан быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, а также не парковать автомобили вдоль проезжей части дорог, так как они могут помешать работе спецтехники.





