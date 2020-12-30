Общество

сегодня, 09:04

Свыше 30 единиц спецтехники вышло на посыпку дорог и вывоз снега с улиц Липецка этой ночью

7 336
#снегопад #гололед
2
Свыше 30 единиц спецтехники вышло на посыпку дорог и вывоз снега с улиц Липецка этой ночью
В ночь на 30 декабря внесение противогололёдных материалов на улицах Липецка, а также вывоз снега выполняли 145 дорожных рабочих с использованием 33 единиц техники. В том числе 10 «КамАЗов», 20 самосвалов, один лаповый снегопогрузчик и два фронтальных.
 
- В связи с ночным снегопадом, а также принимая во внимание сообщение синоптиков о возможной гололедице, мы вышли на посыпку городских дорог пескосоляной смесью и технической солью. Как известно, это необходимо для предотвращения образования наледи. Сейчас по 27 маршрутам уже произведена посыпка и специалисты приступили к вывозу снега с дорог областного центра, - сообщил начальник муниципального управления благоустройства Алексей Романчукевич.
 
Дорожные службы просят липчан быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, а также не парковать автомобили вдоль проезжей части дорог, так как они могут помешать работе спецтехники.
 

7 336
#снегопад #гололед
2

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Берия

4 минуты назад
На начало публикаций убирало 80 единиц, потом 60 единиц, сейчас 30 единиц, а к концу сезона останется 3 единицы?
ответить

Варавва

26 минут назад
вышло? а нужно выехать...бараны
ответить

Вид с окна.

29 минут назад
Такая же статистика как и с автобусами. Где на остановках указан один интервал а на самом деле 30-50 минут ждёшь. Плохо нельзя выложить фото с улиц, как идет уборка * . Неделина даже не приступали каша, по обочинам не убрано, по середине тоже. Хотя бы посмотрели по камерам, чем такое публиковать.
ответить

житель

35 минут назад
Сырский, Видимо на руднике,кто то поселился из амбициозных управленцев или чиновник миллиардер.
ответить

И где же эти 30 единиц?

39 минут назад
Проехали какой то химией посыпали снег сам растаял. В 6:00 дорога ещё не убранна была но не какой техники небыло а в 7:00 дорога сырая. Зато в заезды во дворы все не убранный, как лежал так и лежит.
ответить

Сырский

56 минут назад
В этом году сырский рудник вычищают как не когда хорошо, а ведь годами мы страдали чистили по остаточному принципу такое чувство что ПУТИН * мы довольны.
ответить

бук

сегодня, 09:17
А где снегопад?
ответить

Еще в рубрике

Елена Бабикова: «Капитальный ремонт — это наше общее дело!»
Елена Бабикова: «Капитальный ремонт — это наше общее дело!»

1 минуту назад

Общество
30 предприятий скинулись на новогоднее украшение Липецка
#Новый год
5
30 предприятий скинулись на новогоднее украшение Липецка

20 минут назад

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
8
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 06:26

Общество
Липецкая вечЁрка: липчане стали чаще умирать, пробка на проспекте Победы и итоги года по версии GORO...
#вечЁрка #смертность #проспект Победы
26
Липецкая вечЁрка: липчане стали чаще умирать, пробка на проспекте Победы и итоги года по версии GORO...

вчера, 20:20

Общество
Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора оценило ущерб, причиненный экологии
#экология
19
Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора оценило ущерб, причиненный экологии

вчера, 17:45

Общество
Дмитрий Аверов:«В период пандемии ветераны особенно нуждаются в нашей помощи и поддержке»
#Дмитрий Аверов #ветераны
31
Дмитрий Аверов:«В период пандемии ветераны особенно нуждаются в нашей помощи и поддержке»

вчера, 17:28

Общество