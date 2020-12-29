Сбылась мечта нескольких поколений краеведов – издан учебник по истории Липецкого края

Сегодня состоялась презентация учебника по краеведению. Предыдущее краеведческое пособие выходило 50 лет назад.

Сегодня в областной научной библиотеке состоялась презентация учебника «История Липецкого края», изданного на средства президентского гранта при содействии общества «Знание».Работа над изданием длилась полтора года. Как рассказал один из авторов книги, председатель Липецкого областного краеведческого общества Александр Клоков, по условиям гранта, учебник должен был быть 250-страничным. Но материалы еле-еле уместились в 460 страниц, причем пришлось делать сокращения за счет некоторых иллюстраций.- Последний раз подобный материал в виде двух тоненьких брошюр был издан 50 лет назад, - рассказал Александр Клоков. – За это время многое изменилось. Поменялся даже политический строй в стране, накопилось очень много краеведческого материала. В учебнике собраны не только материалы по краеведению, истории региона, но также географические, экономические, статистические и многие другие данные, есть в нем даже словарь забытых слов. Получился полновесный учебник, с вопросами под каждым параграфом. Такой учебник был мечтой нескольких поколений липецких краеведов и историков.По словам Александра Клокова, у краеведов есть еще одна мечта, чтобы в школах Липецкой области урок краеведения стал обязательным.- В Москве есть москвоведние, уроки краеведения обязательны в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, а у нас пока такого нет. И получается, что порой наши дети больше знают о турецких городах-курортах, где бывают с родителями, или о египетских пирамидах, а не знают, как называется главный собор Липецка. Или знают Робин Гуда, а не знают Кудеяра. Кстати, таких пособий как нынешнее липецкое, в Воронежской области издано уже несколько…Возразил Клокову начальник управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области Алексей Грушихин, еще недавно возглавлявший управление образование и науки Липецкой области.- Краеведение, как и дополнительные занятия физкультуры в школах региона есть и были, на внеурочном уровне. И их будет еще больше, ведь образовательные стандарты нового поколения предусматривают и настоятельно рекомендуют уроки краеведения руководителям учебных заведений. Учебник, который издали липецкие историки и краеведы великолепен. Но он больше для учителей. Будет второе издание, и он уже станет адаптированным для детей, - сказал Алексей Грушихин.Действительно, как сообщили GOROD48 в управлении образования Липецкой области краеведение преподается в школах, но внеурочно, на усмотрение директора и родителей.Те, кто успел ознакомиться с содержанием учебника, отмечают, что в нем опубликовано много ранее не озвученной, уникальной информации, документов и фотографий. Он станет настоящим открытием для многих.- Учебник будет интересен не только историкам, учителям, краеведам, но и всем липчанам. Такие учебные пособия очень важны, ведь история страны состоит из истории регионов, - отметила на презентации заместитель начальника управления культуры и туризма Липецкой области Татьяна Трубачева.1600 экземпляров «Истории Липецкого края» на днях разойдутся по учебным заведениям и библиотекам региона.