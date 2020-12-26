Общество

сегодня, 13:29

На улицы Липецка вышло 60 единиц снегоуборочной техники

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#снег
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На улицы Липецка вышло 60 единиц снегоуборочной техники

В мэрии уверяют, что трактора уже работают в частном секторе.

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Вчера днем Липецк накрыл снегопад в сопровождении шквалистого ветра. Городские коммунальные службы, как сообщает мэрия, тут же были приведены в состояние повышенной готовности.

Заснеженные автомобильные дороги сначала просыпали пескосоляной смесью для предотвращения образования наледи. Вчера на посыпку улиц вышло порядка 30 единиц техники. «КамАЗы» в течение четырех часов обработали дороги, после чего спецтехника до утра расчищала город от снега.

Сегодня в полдень, по словам первого вице-мэра Константина Вострикова, дороги в Липецке убирает порядка 60 машин-чистильщиков:

- Сегодня мы уделяем особое внимание частному сектору, туда направлено около 20 единиц техники. С учётом обстановки мы должны обеспечить свободный проезд для экстренных служб в любой район города.

По вопросам уборки снега липчане могут круглосуточно обращаться в Единую диспетчерскую службу по бесплатному номеру 8-800-450-48-48. Специалисты передадут заявку соответствующим службам.
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#снег
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Комментарии (1)

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valerafromsplus

44 минуты назад
Да здравствует, первый вице-мэр Константин Востриков!
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