На улицы Липецка вышло 60 единиц снегоуборочной техники

В мэрии уверяют, что трактора уже работают в частном секторе.

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Вчера днем Липецк накрыл снегопад в сопровождении шквалистого ветра. Городские коммунальные службы, как сообщает мэрия, тут же были приведены в состояние повышенной готовности.



Заснеженные автомобильные дороги сначала просыпали пескосоляной смесью для предотвращения образования наледи. Вчера на посыпку улиц вышло порядка 30 единиц техники. «КамАЗы» в течение четырех часов обработали дороги, после чего спецтехника до утра расчищала город от снега.



Сегодня в полдень, по словам первого вице-мэра Константина Вострикова, дороги в Липецке убирает порядка 60 машин-чистильщиков:



- Сегодня мы уделяем особое внимание частному сектору, туда направлено около 20 единиц техники. С учётом обстановки мы должны обеспечить свободный проезд для экстренных служб в любой район города.



По вопросам уборки снега липчане могут круглосуточно обращаться в Единую диспетчерскую службу по бесплатному номеру 8-800-450-48-48. Специалисты передадут заявку соответствующим службам.