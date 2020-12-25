Общество
38 минут назад
В Липецкой области утренники запретили, а детские городки открывают?
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Родители возмущены несправедливостью.
Накануне липецкие родители получили SMS-уведомления об открытии детского городка в одном из крупных торговых центров Липецка. В редакцию GOROD48 сразу стали поступать возмущённые сообщения от читателей.
- Объясните мне, пожалуйста, по какой причине запрещены утренники в школах, в детских садах с родителями, а при этом крупный детский парк или городок в помещении открывается? Приходите на здоровье! – Поинтересовалась Любовь Долматова. – Получается, развлекаться детям можно только за деньги? А бесплатные праздники им не положены? Я просто не нашла логического объяснения…
Другие читатели даже прислали в редакцию в подтверждение эти самые сообщения об открытии детского развлекательного центра.
Детские городки и аттракционы в нашем регионе не работают с марта, и, как оказалось, их никто не открывал! Хотя сотни родителей вчера получили сообщение: «Мы открыты! Акция: два безлимита по цене одного до 31.12. Мы за спорт!» Спортивного интереса, нагрянут ли проверяющие или нет, у авторов этой рассылки точно не отнять.
Как сообщил GOROD48 пресс-секретарь губернатора Липецкой области Михаил Шаршаков, никаких послаблений для детских городков на последнем заседании оперштаба не делали.
159-м постановлением в Липецкой области запрещено проведение всех видов детских развлекательных мероприятий, утренников и "новогодних елок", городских "елок", театрализованных представлений и иных подобных мероприятий для детей в предприятиях и организациях, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан. Приостановлено посещение детских игровых комнат и детских развлекательных центров.
Действие запретов не распространяется только проведение внутригрупповых праздничных мероприятий в детских дошкольных учреждениях без присутствия родителей и посторонних лиц! Даже в школах – нельзя.
В то же время оказание услуг для занятий граждан физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организацию спортивной подготовки на объектах спорта при условии организации индивидуальных и групповых занятий (не более 20 человек) с загрузкой объектов в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения разрешено. Может, детские городки как раз и решили себя отнести к таким спортивным заведениям и фитнес-центрам, раз сделали приписку «Мы за спорт»?
Но контролирующие органы непреклонны, и уже пообещали выйти в детский развлекательный центр, который зазывал липчан на "два безлимита по цене одного до 31.12", с проверками.
- 159-м постановлением запрещены все детские публичные мероприятия, работа детских комнат, аттракционов, детских развлекательных центров, – сообщила GOROD48 заместитель начальника управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Елена Мещерякова. – Мы обязательно проверим сообщения об открытии детских городков.
Начальник управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Юрий Букреев добавил, что помимо специалистов этого управления нарушителям стоит опасаться и проверок со стороны Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.
В Управлении Роспотребнадзора также сообщили GOROD48, что никаких послаблений для детских развлекательных центров не было – все ранее введённые запреты действуют до 31 декабря этого года включительно. Кстати, в ходе контроля за соблюдением мероприятий по профилактике COVID-2019 предприятиями Липецкой области Управлением Роспотребнадзора уже проведено 384 рейда, в том числе 54 за последнюю неделю, нарушителей оштрафовали на 575 тысяч рублей, а деятельность 6 предприятий даже приостановили.
- Объясните мне, пожалуйста, по какой причине запрещены утренники в школах, в детских садах с родителями, а при этом крупный детский парк или городок в помещении открывается? Приходите на здоровье! – Поинтересовалась Любовь Долматова. – Получается, развлекаться детям можно только за деньги? А бесплатные праздники им не положены? Я просто не нашла логического объяснения…
Другие читатели даже прислали в редакцию в подтверждение эти самые сообщения об открытии детского развлекательного центра.
Детские городки и аттракционы в нашем регионе не работают с марта, и, как оказалось, их никто не открывал! Хотя сотни родителей вчера получили сообщение: «Мы открыты! Акция: два безлимита по цене одного до 31.12. Мы за спорт!» Спортивного интереса, нагрянут ли проверяющие или нет, у авторов этой рассылки точно не отнять.
Как сообщил GOROD48 пресс-секретарь губернатора Липецкой области Михаил Шаршаков, никаких послаблений для детских городков на последнем заседании оперштаба не делали.
159-м постановлением в Липецкой области запрещено проведение всех видов детских развлекательных мероприятий, утренников и "новогодних елок", городских "елок", театрализованных представлений и иных подобных мероприятий для детей в предприятиях и организациях, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан. Приостановлено посещение детских игровых комнат и детских развлекательных центров.
Действие запретов не распространяется только проведение внутригрупповых праздничных мероприятий в детских дошкольных учреждениях без присутствия родителей и посторонних лиц! Даже в школах – нельзя.
В то же время оказание услуг для занятий граждан физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организацию спортивной подготовки на объектах спорта при условии организации индивидуальных и групповых занятий (не более 20 человек) с загрузкой объектов в объеме не более 50% от единовременной пропускной способности спортивного сооружения разрешено. Может, детские городки как раз и решили себя отнести к таким спортивным заведениям и фитнес-центрам, раз сделали приписку «Мы за спорт»?
Но контролирующие органы непреклонны, и уже пообещали выйти в детский развлекательный центр, который зазывал липчан на "два безлимита по цене одного до 31.12", с проверками.
- 159-м постановлением запрещены все детские публичные мероприятия, работа детских комнат, аттракционов, детских развлекательных центров, – сообщила GOROD48 заместитель начальника управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Елена Мещерякова. – Мы обязательно проверим сообщения об открытии детских городков.
Начальник управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Юрий Букреев добавил, что помимо специалистов этого управления нарушителям стоит опасаться и проверок со стороны Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.
В Управлении Роспотребнадзора также сообщили GOROD48, что никаких послаблений для детских развлекательных центров не было – все ранее введённые запреты действуют до 31 декабря этого года включительно. Кстати, в ходе контроля за соблюдением мероприятий по профилактике COVID-2019 предприятиями Липецкой области Управлением Роспотребнадзора уже проведено 384 рейда, в том числе 54 за последнюю неделю, нарушителей оштрафовали на 575 тысяч рублей, а деятельность 6 предприятий даже приостановили.
529