В России

57 минут назад

Качество товаров в России и Европе хотят уравнять

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#качество товаров

Российское правительство намерено пресечь практику, при которой производители поставляют в РФ и другие страны продукцию под одним брендом, но с разными свойствами. 

Вице-премьер Алексей Оверчук поручил ФАС, Минпромторгу, Роспотребнадзору и Минфину разработать подходы, которые позволят оценивать и сравнивать качество товаров на внутреннем рынке и за его пределами. Об этом сказано в протоколе по итогам ноябрьского совещания с министерствами. Кроме того, ведомства должны ужесточить ответственность для тех компаний, которые ввозят в страну товар более низкого качества, нежели в другие, сообщают «Известия»

В пресс-службе правительства уточнили, что в кабмине обсуждают введение параллельного импорта для отдельных категорий товаров (речь о разрешении ввозить в страну оригинальную продукцию не только официальным импортерам, но и неустановленным). В рамках этой работы ведомства прорабатывают подходы, которые позволят пресечь недобросовестную конкуренцию со стороны правообладателей товарных знаков. Это позволит повысить потребительские свойства продукции, а также снизить ее стоимость.

В 2019 году ФАС уличила компании Henkel (стиральный порошок Persil) и Lindt &amp; Sprüngli (шоколад и конфеты Lindt) в двойных стандартах. В случае с последней ФАС уверена, что компания продает в России адаптированную для локального рынка продукцию: в отечественном и европейском шоколаде различается содержание органических кислот. Хотя на упаковке использованы такие слова, как «стандарт», «традиции» и «качество». По мнению службы, они формируют у потребителя впечатление, что ему предлагают такой же товар, который производят и продают в странах Западной Европы. Но это не так, поэтому ФАС вынесла предупреждение по признакам административного правонарушения. Производитель оспаривает его в суде. 


126
#качество товаров

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