57 минут назад
Качество товаров в России и Европе хотят уравнять
Российское правительство намерено пресечь практику, при которой производители поставляют в РФ и другие страны продукцию под одним брендом, но с разными свойствами.
В пресс-службе правительства уточнили, что в кабмине обсуждают введение параллельного импорта для отдельных категорий товаров (речь о разрешении ввозить в страну оригинальную продукцию не только официальным импортерам, но и неустановленным). В рамках этой работы ведомства прорабатывают подходы, которые позволят пресечь недобросовестную конкуренцию со стороны правообладателей товарных знаков. Это позволит повысить потребительские свойства продукции, а также снизить ее стоимость.
В 2019 году ФАС уличила компании Henkel (стиральный порошок Persil) и Lindt & Sprüngli (шоколад и конфеты Lindt) в двойных стандартах. В случае с последней ФАС уверена, что компания продает в России адаптированную для локального рынка продукцию: в отечественном и европейском шоколаде различается содержание органических кислот. Хотя на упаковке использованы такие слова, как «стандарт», «традиции» и «качество». По мнению службы, они формируют у потребителя впечатление, что ему предлагают такой же товар, который производят и продают в странах Западной Европы. Но это не так, поэтому ФАС вынесла предупреждение по признакам административного правонарушения. Производитель оспаривает его в суде.