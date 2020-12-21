Общество

11 минут назад

Липчане задолжали банкам 6 миллиардов рублей розничных кредитов

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#долги #кредиты
Липчане задолжали банкам 6 миллиардов рублей розничных кредитов

Жители липецкой области в ТОПе по просроченным долгам банкам

По итогам 10 месяцев 2020 года объём просроченных розничных кредитов на балансах банков в целом по России составляет почти один триллион рублей (889 миллиардов). Такие цифры публикует агентство «Долговой консультант» основываясь на данных Центрального Банка России.

По динамике прироста долгов Липецкая область заняла третье место в стране – 34% со знаком «плюс». Просроченные долги липчан составляют почти 6 миллиардов рублей. 

Больше жителей Липецкой области не возвращать кредиты вовремя стали только в Крыму (+63%) и Севастополе (+83%). Из областей Черноземья в ТОПе оказались еще и орловчане. Они не вернули пока 3,5 миллиардов кредитов, показав прирост 30,9%. 

В исследовании не учитываются ипотечные кредиты. Их специалисты отнесли в отдельную категорию. По ипотечным кредитам липчан среди злостных неплательщиков в ТОПе нет. В этот рейтинг попали тамбовчане с 27%-й динамикой ипотечной «просрочки»

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#долги #кредиты

Комментарии (1)

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Государство

2 минуты назад
Говорят у нас богатое.Значит надо понять и простить.То есть списать долги и будет всем хорошо.
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