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сегодня, 09:02

Липчанин подкинул другу наркотики

12 929
#наркотики
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Липчанин подкинул другу наркотики

Сотрудниками полиции выявлен факт хранения наркотического средства в значительном размере.

1 сентября подразделением дознания ОП № 3 УМВД России по Ли­пецку возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хране­ния неизвестным лицом наркотического средства в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ), сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

0,91 гр синтетического наркотического средства изъяли в помещении дежурной части в ходе личного досмотра из кармана сумки неработающего 23-летнего мужчины.

В ходе расследования установлено, что подозреваемым по данному уго­ловному делу является 22-летний неработающий липчанин. Он купил наркотики для личного употребления и незаметно для своего знакомого положил их в его в сумку. В тот же день, оба были задержаны сотрудниками полиции за совершение администра­тивного правонарушения. Расследование уголовного дело установило, что «курьер» оказался не причастен.
12 929
#наркотики
1

Комментарии (12)

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Гостья

2 минуты назад
житель,жить не по средствам,это уже грех.Называется стяжательство.Ваше сравнение неуместно.
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алкан с 15-го

2 минуты назад
Алкан с ЛТЗ, Все из жизни......
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Алкан с ЛТЗ

5 минут назад
алкан с 15-го, О , философ...уважаю!
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житель

19 минут назад
Гостья, Кредиты тоже наркотик.Хотя кредиторы зачастую уважаемые люди.
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алкан с 15-го

20 минут назад
Алкан с ЛТЗ, Выпил свое,но по факту алкоголик.
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Алкан с ЛТЗ

27 минут назад
алкан с 15-го, Алкан и не пьёшь? Это как?
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Гостья

30 минут назад
Продавцы смерти, грязи и греха будут гореть в аду.Служители дьявола.Бывших наркоманов не бывает.Продать наркотик,значит обречь человека на смерть.
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алкан с 15-го

31 минуту назад
Алкан с ЛТЗ, Я алкоголик,не пью 25 лет.
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Алкан с ЛТЗ

35 минут назад
алкан с 15-го, Лучше впивать!
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алкан с 15-го

41 минуту назад
Если друг оказался вдруг.......
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