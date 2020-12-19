Липчанин подкинул другу наркотики

Сотрудниками полиции выявлен факт хранения наркотического средства в значительном размере.

1 сентября подразделением дознания ОП № 3 УМВД России по Ли­пецку возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хране­ния неизвестным лицом наркотического средства в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ), сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



0,91 гр синтетического наркотического средства изъяли в помещении дежурной части в ходе личного досмотра из кармана сумки неработающего 23-летнего мужчины.



В ходе расследования установлено, что подозреваемым по данному уго­ловному делу является 22-летний неработающий липчанин. Он купил наркотики для личного употребления и незаметно для своего знакомого положил их в его в сумку. В тот же день, оба были задержаны сотрудниками полиции за совершение администра­тивного правонарушения. Расследование уголовного дело установило, что «курьер» оказался не причастен.