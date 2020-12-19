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сегодня, 09:02
Липчанин подкинул другу наркотики
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Сотрудниками полиции выявлен факт хранения наркотического средства в значительном размере.
1 сентября подразделением дознания ОП № 3 УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения неизвестным лицом наркотического средства в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ), сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
0,91 гр синтетического наркотического средства изъяли в помещении дежурной части в ходе личного досмотра из кармана сумки неработающего 23-летнего мужчины.
В ходе расследования установлено, что подозреваемым по данному уголовному делу является 22-летний неработающий липчанин. Он купил наркотики для личного употребления и незаметно для своего знакомого положил их в его в сумку. В тот же день, оба были задержаны сотрудниками полиции за совершение административного правонарушения. Расследование уголовного дело установило, что «курьер» оказался не причастен.
0,91 гр синтетического наркотического средства изъяли в помещении дежурной части в ходе личного досмотра из кармана сумки неработающего 23-летнего мужчины.
В ходе расследования установлено, что подозреваемым по данному уголовному делу является 22-летний неработающий липчанин. Он купил наркотики для личного употребления и незаметно для своего знакомого положил их в его в сумку. В тот же день, оба были задержаны сотрудниками полиции за совершение административного правонарушения. Расследование уголовного дело установило, что «курьер» оказался не причастен.
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