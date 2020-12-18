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Средние чеки на новогодние подарки для детей выросли 20%
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Средние чеки при покупке новогодних подарков для детей выросли на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные «Платформы ОФД» с 1 по 15 декабря, с которыми ознакомились «Известия».
В топ-3 детских подарков по частоте покупок вошли наборы конфет, игрушки и настольные наборы из картона. Средний чек на сладкие подарки (500 г) вырос на 16% до 576 рублей. Число их покупок подскочило на 107%, то есть в два раза.
На 17% увеличился средний чек на игрушки в виде героев из мультфильмов или новогодних персонажей, в итоге он достиг 840 рублей. Число покупок этой продукции выросло на 47%.
Средний чек на настольные игровые наборы из картона стал выше на 21% и составил почти 1,3 тыс. рублей, а число покупок подскочило в четыре раза — на 310%.
Также среди популярных покупок компания назвала наборы для творчества и рисования. Средняя цена их приобретения увеличилась на 45% до 2 тыс. рублей, количество покупок — на 210%, то есть в три раза.
Число спонтанных, импульсивных покупок снижается, потребители все чаще целенаправленно выбирают подарки, плюс к этому стремятся покупать их в более качественном исполнении, сказал «Известиям» представитель «Платформы ОФД». В итоге в средний чек попадают более дорогие товары. В компании также подчеркнули, что в сегменте детских игрушек высока доля импорта, поэтому после валютного скачка они подорожали.
В топ-3 детских подарков по частоте покупок вошли наборы конфет, игрушки и настольные наборы из картона. Средний чек на сладкие подарки (500 г) вырос на 16% до 576 рублей. Число их покупок подскочило на 107%, то есть в два раза.
На 17% увеличился средний чек на игрушки в виде героев из мультфильмов или новогодних персонажей, в итоге он достиг 840 рублей. Число покупок этой продукции выросло на 47%.
Средний чек на настольные игровые наборы из картона стал выше на 21% и составил почти 1,3 тыс. рублей, а число покупок подскочило в четыре раза — на 310%.
Также среди популярных покупок компания назвала наборы для творчества и рисования. Средняя цена их приобретения увеличилась на 45% до 2 тыс. рублей, количество покупок — на 210%, то есть в три раза.
Число спонтанных, импульсивных покупок снижается, потребители все чаще целенаправленно выбирают подарки, плюс к этому стремятся покупать их в более качественном исполнении, сказал «Известиям» представитель «Платформы ОФД». В итоге в средний чек попадают более дорогие товары. В компании также подчеркнули, что в сегменте детских игрушек высока доля импорта, поэтому после валютного скачка они подорожали.
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