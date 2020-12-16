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29 минут назад
В Москве убили курьера Delivery Club
19-летний доставщик получил удар ножом в сердце
Курьер Delivery Club погиб от ножевого ранения в московском районе Ясенево. Доставщику еды нанесли смертельный удар ножом в сердце. В данный момент убийцу разыскивают, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Погибшему было 19 лет, он приехал в Москву из Киргизии. Молодой человек смог пройти более 1 километра с ножевым ранением, прежде чем был госпитализирован. Нож задел его сердце, парень скончался в больнице.
Сервис доставки еды и продуктов Delivery Club окажет помощь семье курьера - сообщили в пресс-службе компании.
По данным следствия, молодого человека мог зарезать его знакомый, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", преступника ищут.
Погибшему было 19 лет, он приехал в Москву из Киргизии. Молодой человек смог пройти более 1 километра с ножевым ранением, прежде чем был госпитализирован. Нож задел его сердце, парень скончался в больнице.
Сервис доставки еды и продуктов Delivery Club окажет помощь семье курьера - сообщили в пресс-службе компании.
По данным следствия, молодого человека мог зарезать его знакомый, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", преступника ищут.