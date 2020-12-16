В России

29 минут назад

В Москве убили курьера Delivery Club

81
В Москве убили курьера Delivery Club

19-летний доставщик получил удар ножом в сердце

Курьер Delivery Club погиб от ножевого ранения в московском районе Ясенево. Доставщику еды нанесли смертельный удар ножом в сердце. В данный момент убийцу разыскивают, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Погибшему было 19 лет, он приехал в Москву из Киргизии. Молодой человек смог пройти более 1 километра с ножевым ранением, прежде чем был госпитализирован. Нож задел его сердце, парень скончался в больнице.

Сервис доставки еды и продуктов Delivery Club окажет помощь семье курьера - сообщили в пресс-службе компании.

По данным следствия, молодого человека мог зарезать его знакомый, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", преступника ищут.
81

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Сотрудницу челябинского минздрава задержали при получении взятки в полмиллиона
Сотрудницу челябинского минздрава задержали при получении взятки в полмиллиона

сегодня, 12:06

В России
Более 95% россиян откажутся от зарубежных поездок в Новый год
#туризм
Более 95% россиян откажутся от зарубежных поездок в Новый год

вчера, 21:38

В России
В России меняются правила оформления больничных
#больничный #здравоохранение
В России меняются правила оформления больничных

14.12.2020 23:35

В России
С нового года цены на сахар и масло могут заморозить
#цены
2
С нового года цены на сахар и масло могут заморозить

14.12.2020 23:29

В России
На новогодние праздники в России не будут вводить жесткий карантин
#коронавирус #карантин
На новогодние праздники в России не будут вводить жесткий карантин

14.12.2020 23:11

В России
1
Вице-премьер поручила регионам выявить «ядовитые территории»

14.12.2020 20:51

В России