Общество
30 минут назад
В Липецкой митрополии обсудили опасность социальных сетей для детей
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Медики рассказали о случаях суицидов на почве увлечения соцсетями.
При храме Рождества Христова состоялся круглый стол на тему «Берегите детей от социальных сетей». В работе круглого стола приняли участие педагоги, родители, духовенство, врач-психиатр областного психдиспансера Мария Макарова, врач-реаниматолог детской больницы Татьяна Насонова, руководитель духовно-нравственного воспитания «Светоч», священник Алексей Шумаков.
Как сообщает сайт Первого липецкого благочиния, врач-психиатр Мария Макарова говорила о том, какие тяжелые, непоправимые последствия для психики ребенка несет чрезмерное увлечение социальными сетями, пребывание в которых только создает иллюзию общения.
- Социальные сети могут давать ошибочную, а порой заведомо ложную информацию, как о людях, так и о различных явлениях: они нарушают идентичность, препятствуют формированию социальной адаптации, могут развивать острое чувство одиночества, что в отдельных случаях приводит к психическому расстройству неокрепшего детского организма, - отметила Мария Макарова.
Врач-реаниматолог Насонова Татьяна Петровна рассказала о трагических случаях из своей врачебной практики, когда дети на фоне конфликта с родителями из-за запрета пользоваться сотовыми телефонами, совершали попытки суицида.
- К сожалению, некоторых из них нам не удалось спасти, - с горечью отметила Татьяна Петровна.
В рамках работы круглого стола каждый из присутствующих имел возможность поделиться своими проблемами воспитания детей в непростое время, связанное со сложной эпидемиологической ситуацией, когда в отдельных школах дети проходят обучение в онлайн формате.
Священник Алексий Шумаков подчеркнул, что постоянное, бесконтрольное присутствие детей в социальных сетях развивает определенную форму зависимости, которая на различных этапах, как и любая болезнь, требует серьезного лечения.
- Лучшее лекарство от подобного рода зависимостей - это живое сердечное общение с детьми, -живая активная деятельность и самое важное – внимание и любовь родителей к своим чадам, – отметил отец Алексий.
Фото: blagochinie48.ru
Как сообщает сайт Первого липецкого благочиния, врач-психиатр Мария Макарова говорила о том, какие тяжелые, непоправимые последствия для психики ребенка несет чрезмерное увлечение социальными сетями, пребывание в которых только создает иллюзию общения.
- Социальные сети могут давать ошибочную, а порой заведомо ложную информацию, как о людях, так и о различных явлениях: они нарушают идентичность, препятствуют формированию социальной адаптации, могут развивать острое чувство одиночества, что в отдельных случаях приводит к психическому расстройству неокрепшего детского организма, - отметила Мария Макарова.
Врач-реаниматолог Насонова Татьяна Петровна рассказала о трагических случаях из своей врачебной практики, когда дети на фоне конфликта с родителями из-за запрета пользоваться сотовыми телефонами, совершали попытки суицида.
- К сожалению, некоторых из них нам не удалось спасти, - с горечью отметила Татьяна Петровна.
В рамках работы круглого стола каждый из присутствующих имел возможность поделиться своими проблемами воспитания детей в непростое время, связанное со сложной эпидемиологической ситуацией, когда в отдельных школах дети проходят обучение в онлайн формате.
Священник Алексий Шумаков подчеркнул, что постоянное, бесконтрольное присутствие детей в социальных сетях развивает определенную форму зависимости, которая на различных этапах, как и любая болезнь, требует серьезного лечения.
- Лучшее лекарство от подобного рода зависимостей - это живое сердечное общение с детьми, -живая активная деятельность и самое важное – внимание и любовь родителей к своим чадам, – отметил отец Алексий.
Фото: blagochinie48.ru
2 321
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