Общество

30 минут назад

В Липецкой митрополии обсудили опасность социальных сетей для детей

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#социальные сети #
В Липецкой митрополии обсудили опасность социальных сетей для детей

Медики рассказали о случаях суицидов на почве увлечения соцсетями.

При храме Рождества Христова состоялся круглый стол на тему «Берегите детей от социальных сетей». В работе круглого стола приняли участие педагоги, родители, духовенство, врач-психиатр областного психдиспансера  Мария Макарова, врач-реаниматолог детской больницы Татьяна Насонова, руководитель  духовно-нравственного воспитания «Светоч», священник Алексей Шумаков.

Как сообщает сайт Первого липецкого благочиния, врач-психиатр Мария Макарова говорила о том, какие тяжелые, непоправимые последствия для психики ребенка несет чрезмерное увлечение социальными сетями, пребывание в которых только создает иллюзию общения.

- Социальные сети могут давать ошибочную, а порой заведомо ложную информацию, как о людях, так и о различных явлениях: они нарушают идентичность, препятствуют формированию социальной адаптации, могут развивать острое чувство одиночества, что в отдельных случаях приводит к психическому расстройству неокрепшего детского организма, - отметила Мария Макарова.

Врач-реаниматолог Насонова Татьяна Петровна рассказала о трагических случаях из своей врачебной практики, когда дети на фоне конфликта с родителями из-за запрета пользоваться сотовыми телефонами, совершали попытки суицида. 

- К сожалению, некоторых из них нам не удалось спасти, - с горечью отметила Татьяна Петровна.

В рамках работы круглого стола каждый из присутствующих имел возможность поделиться своими проблемами воспитания детей в непростое время, связанное со сложной эпидемиологической ситуацией, когда в отдельных школах дети проходят обучение в онлайн формате.

Священник Алексий Шумаков  подчеркнул, что постоянное, бесконтрольное присутствие детей в социальных сетях развивает определенную форму зависимости, которая на различных этапах, как и любая болезнь, требует серьезного лечения. 

- Лучшее лекарство от подобного рода зависимостей - это живое сердечное общение с детьми,  -живая активная деятельность и самое важное – внимание и любовь родителей к своим чадам, – отметил отец Алексий.

Фото: blagochinie48.ru

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#социальные сети #

Комментарии (2)

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Липчанин

8 минут назад
Обсудили...и запостили это в соцсетях!! Цензура в соцсетях уже давно не работает,их проще запретить или производить регистрацию по паспорту....в МФЦ)
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Либерман....

9 минут назад
К большому сожалению все верно. Ну и дистанционное обучение как раз кстати.
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