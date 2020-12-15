Происшествия

сегодня, 10:17

Полицейские остановили драку у бара: возбуждено уголовное дело

1204
#драка
Полицейские остановили драку у бара: возбуждено уголовное дело

Полицейскими возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, подозреваемый — 21-летний житель Липецка, задержан на месте преступления — у бара на проспекте Мира.


— Поздно вечером 13 декабря наряд ППС заметили драку у бара, полицейские остановили ее и задержали одного из участников драки, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Оказалось, что баре находились две компании, выпившие мужчины поссорились и вышли разбираться на улицу. Во время конфликта тяжелые черепно-мозговые травмы получил 30-летний мужчина. По подозрению в нанесении ему побоев задержан 21-летний липчанин. 

Часть 1 статьи 111 УК РФ, по которой в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, предусматривает до восьми лет лишения свободы.
1204
#драка

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В перевернувшемся под Липецком «Опеле» погиб 32-летний мужчина
#авария #ДТП
1
В перевернувшемся под Липецком «Опеле» погиб 32-летний мужчина

58 минут назад

Происшествия
Автобус сбил женщину на пешеходном переходе через улицу Терешковой
#ДТП #автобус
21
Автобус сбил женщину на пешеходном переходе через улицу Терешковой

сегодня, 10:25

Происшествия
Столкновение «ВАЗа» и рейсового автобуса в Грязях записал регистратор
#ДТП #автобус
12
Столкновение «ВАЗа» и рейсового автобуса в Грязях записал регистратор

сегодня, 09:37

Происшествия
Столкновение грузовика и мусоровоза на трассе Орел-Тамбов произошло из-за заноса
#авария #ДТП
3
Столкновение грузовика и мусоровоза на трассе Орел-Тамбов произошло из-за заноса

сегодня, 09:19

Происшествия
Бахвальство в Instagram грозит липчанину штрафом
#нарушение ПДД
22
Бахвальство в Instagram грозит липчанину штрафом

сегодня, 09:15

Происшествия
Два грузовика столкнулись на трассе Орел-Тамбов
#авария #ДТП
2
Два грузовика столкнулись на трассе Орел-Тамбов

сегодня, 08:53

Происшествия