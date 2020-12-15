Полицейские остановили драку у бара: возбуждено уголовное дело

Полицейскими возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, подозреваемый — 21-летний житель Липецка, задержан на месте преступления — у бара на проспекте Мира.

— Поздно вечером 13 декабря наряд ППС заметили драку у бара, полицейские остановили ее и задержали одного из участников драки, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Оказалось, что баре находились две компании, выпившие мужчины поссорились и вышли разбираться на улицу. Во время конфликта тяжелые черепно-мозговые травмы получил 30-летний мужчина. По подозрению в нанесении ему побоев задержан 21-летний липчанин.



Часть 1 статьи 111 УК РФ, по которой в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, предусматривает до восьми лет лишения свободы.