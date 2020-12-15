Липчанка вошла в число лучших вожатых страны

Заместитель директора школы №47 Липецка Кристина Дроздова вошла в число победителей всероссийского конкурса.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, липчанка победила во Всероссийском конкурсе «Лига вожатых»



- Всероссийский проект «Лига вожатых» реализуется в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» и при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей", - отметили в пресс-службе. - Участники выполняли индивидуальные и командные испытания в формате онлайн: снимали ролик, участвовали в географическом квесте, используя современные приложения и технологии. В номинации "Старшие вожатые" победителем стала заместитель директора школы №47 города Липецка Кристина Дроздова.



Победители конкурса станут в дальнейшем наставниками и экспертами для начинающих вожатых.