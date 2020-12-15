Общество

6 минут назад

Липчанка вошла в число лучших вожатых страны

71
#образование #школа
Липчанка вошла в число лучших вожатых страны

Заместитель директора школы №47 Липецка Кристина Дроздова вошла в число победителей всероссийского конкурса.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, липчанка победила во Всероссийском конкурсе «Лига вожатых»

- Всероссийский проект «Лига вожатых» реализуется в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» и при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей", - отметили в пресс-службе. - Участники выполняли индивидуальные и командные испытания в формате онлайн: снимали ролик, участвовали в географическом квесте, используя современные приложения и технологии. В номинации "Старшие вожатые" победителем стала заместитель директора школы №47 города Липецка Кристина Дроздова.

Победители конкурса станут в дальнейшем наставниками и экспертами для начинающих вожатых.
71
#образование #школа

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Уборку Липецка от снега можно отследить онлайн
#снегопад #дороги
Уборку Липецка от снега можно отследить онлайн

9 минут назад

Общество
Под Липецком ищут павлина
#павлин
Под Липецком ищут павлина

16 минут назад

Общество
«Зверинец» в подвале дорого обошелся управляющей компании
#антисанитария
«Зверинец» в подвале дорого обошелся управляющей компании

17 минут назад

Общество
Главную новогоднюю елку городу подарила местная жительница
#новый год #подарок
2
Главную новогоднюю елку городу подарила местная жительница

сегодня, 08:54

Общество
Липчане выступили против планов застройщика
#обсуждения #застройка
2
Липчане выступили против планов застройщика

сегодня, 08:40

Общество
В Ельце запустили новогоднюю почту
#поздравление #новый год
В Ельце запустили новогоднюю почту

сегодня, 08:32

Общество