В России

53 минуты назад

Вице-премьер поручила регионам выявить «ядовитые территории»

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Власти регионов должны будут определить наиболее опасные для окружающей среды объекты, подлежащие первостепенной ликвидации, и предоставить их перечень в Министерство природных ресурсов и экологии России. Соответствующее поручение отдала вице-премьер правительства Виктория Абрамченко, текст документа 13 декабря оказался в распоряжении «Известий»

«Ликвидация накопленного экологического вреда является одним из приоритетных направлений нацпроекта «Экология». В то же время не все площадки внесены в реестр объектов накопленного вреда. Об этом свидетельствуют и данные профильных ведомств, и обращения граждан. Вице-премьер действительно поручила провести фактически инвентаризацию реестра и объектов на местах, чтобы понять, какие площадки требуют немедленного реагирования», — сообщили в аппарате вице-премьера. 

Полученный список поступит в Минприроды, которое в свою очередь проведет анализ полученных данных и дополнит новыми единицами госсреестр накопленного вреда. 

«Оценка объекта накопленного вреда окружающей среде включает в себя установление объема или массы загрязняющих веществ, отходов и их классов опасности», — объяснили в ведомстве. 
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