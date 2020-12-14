На путепроводе в Новой Жизни приступили к работам по организации безопасного движения

Рабочие уже установили необходимые дорожные знаки и приступили к нанесению разметки, а также монтажу барьерного ограждения – работы выполнены практически наполовину.

Помимо этого, здесь завершили установку опор освещения и энергосберегающих светильников. В планах – проверка и пуско-наладка электрики. Как отметил ведущий инженер городского управления строительства Владимир Газин, строительство путепровода выполнено уже на 97%.



- В сроки подрядчик укладывается, все работы находятся на завершающей стадии, - подчеркнул Владимир Газин.



К строительству моста подрядчик приступил в январе. За это время выполнены работы на участке длинной 635 метров – дорожники провели реконструкцию и усиление подпорных стенок моста, обустроили его подходы и соединили их с помощью 2-пролетного путепровода из шести 50-тонных металлических конструкций и семи железобетонных балок. Помимо этого, вместе с путепроводом и подходами рабочие заасфальтировали участок в 250 метров по улице Майская и обустроили пешеходную дорожку.



Протяженность моста составила 80 метров. Движение здесь будет односторонним: по новой части можно будет добраться до Липецка. Существующий путепровод будет доступен для движения в сторону Грязей.



Cтроительство нового моста с 9-метровой проезжей частью ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По контракту все работы подрядчик должен завершить до конца года.



Фото пресс-службы администрации Липецка.



