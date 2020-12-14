Общество

сегодня, 17:01

На путепроводе в Новой Жизни приступили к работам по организации безопасного движения

10 740
#Новая Жизнь #реконструкция
2
На путепроводе в Новой Жизни приступили к работам по организации безопасного движения

Рабочие уже установили необходимые дорожные знаки и приступили к нанесению разметки, а также монтажу барьерного ограждения – работы выполнены практически наполовину. 

Помимо этого, здесь завершили установку опор освещения и энергосберегающих светильников. В планах – проверка и пуско-наладка электрики. Как отметил ведущий инженер городского управления строительства Владимир Газин, строительство путепровода выполнено уже на 97%.

- В сроки подрядчик укладывается, все работы находятся на завершающей стадии, - подчеркнул Владимир Газин.

К строительству моста подрядчик приступил в январе. За это время выполнены работы на участке длинной 635 метров – дорожники провели реконструкцию и усиление подпорных стенок моста, обустроили его подходы и соединили их с помощью 2-пролетного путепровода из шести 50-тонных металлических конструкций и семи железобетонных балок. Помимо этого, вместе с путепроводом и подходами рабочие заасфальтировали участок в 250 метров по улице Майская и обустроили пешеходную дорожку.

Протяженность моста составила 80 метров. Движение здесь будет односторонним: по новой части можно будет добраться до Липецка. Существующий путепровод будет доступен для движения в сторону Грязей.

Cтроительство нового моста с 9-метровой проезжей частью ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По контракту все работы подрядчик должен завершить до конца года.

Фото пресс-службы администрации Липецка.

10 740
#Новая Жизнь #реконструкция
2

Комментарии (10)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Артурчик

6 минут назад
После первого дождя, всю землю, которой обсыпаны откосы на подъездах к новому мосту смоет на старую дорогу, так как она находится ниже. Вот и будет там каток, машины будут биться.
ответить

Дед

6 минут назад
Губернатор, доведи всё до конца, а это участок Аглофабрики то же надо расширить и тд
ответить

Ужас

12 минут назад
Липчанин, необходимо включить голову и проанализировать, что затор в районе ТЭЦ образовывается по причине того, что каждый второй останется чтобы пропустить выезжающих с поворота машины, в итоге они не стоят ни минуты , а весь поток стоит. И хоть ты до 10 полос расширь дорогу , если так и дальше пропускать, то пробка так и будет.
ответить

про старый мост

20 минут назад
Садовод, Старый мост надо не ремонтировать, а на его месте собрать новый, такой же.
ответить

Садовод

33 минуты назад
Начинайте ремонтировать старый мост.
ответить

Липчанин

50 минут назад
При повороте на ТЭЦ и Аглфабрику весь поток машин стоит и ждёт. Необходимо немного расширить проезжую часть в районе поворота.
ответить

Какчественные дороги

сегодня, 17:22
Уложив в самый морозный день на прошедшей неделе, верхний слой асфальта (со всеми вытекающими для качества последствиями), подрядчик приступил к "организации безопасного движения". Какое может быть безопасное движение, если асфальт (уложенный с браком) рассыпется через год. Вот такие у нас "качественные" дороги теперь строят. И куда только смотрит УКС города?
ответить

Пр

сегодня, 17:21
Липчанин, дорогу не получится расширить, там сразу как сьезжаешь с моста стоят опоры ЖД моста нлмк и их врятли получиться перенести! Но сделать полосу для съезда и разгона в районе ТЭЦ вполне реально!
ответить

Ужас

сегодня, 17:19
Липчанин, нужно меньше пропускать машины с каждого поворота, тогда и расширять ни чего не надо!
ответить

Липчанин

сегодня, 17:09
нужно всю дорогу расширять ,особенно участок дороги в районе Тэц -2
ответить

Еще в рубрике

Открыточный вид площади Героев под угрозой?
#строительство #площадь Героев
16
Открыточный вид площади Героев под угрозой?

сегодня, 17:11

Общество
В Липецке собаки учат читать 40 детей
#собака #животные
1
В Липецке собаки учат читать 40 детей

сегодня, 16:49

Общество
В Липецке 26 камер будут фиксировать выезды на «встречку» и полосы для общественного транспорта
#штраф #камеры видеофиксации
12
В Липецке 26 камер будут фиксировать выезды на «встречку» и полосы для общественного транспорта

сегодня, 16:40

Общество
«Мандарин Party» на Европе Плюс Липецк!
#Европа Плюс
«Мандарин Party» на Европе Плюс Липецк!

сегодня, 15:39

Общество
В Липецкой области зафиксировали два случая укладки асфальта в снег и дождь
#дорога #благоустройство
5
В Липецкой области зафиксировали два случая укладки асфальта в снег и дождь

сегодня, 15:37

Общество
Липчане реже создавали семьи и рожали детей
#демография
6
Липчане реже создавали семьи и рожали детей

сегодня, 15:34

Общество