Происшествия
сегодня, 16:03
Полицейские предотвратили трагедию в центре Липецка
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Молодая женщина вылезла за пределы балкона на улице Ворошилова.
Внимание прохожих привлекло не только странное поведение женщины, которая, судя по всему, хотела забраться куда-то выше. Липчанка при этом была одета явно не по погоде. Бдительные граждане сообщили о происходящем в полицию.
- К дому прибыл наряд ППС, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Сотрудники полиции уговорили женщину вернуться в квартиру, чтобы она не навредила своему здоровью.
- К дому прибыл наряд ППС, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Сотрудники полиции уговорили женщину вернуться в квартиру, чтобы она не навредила своему здоровью.
2 2313
Россия
Перри Мейсон