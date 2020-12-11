Происшествия

сегодня, 16:03

Полицейские предотвратили трагедию в центре Липецка

2 2313
#ППС #падение с высоту
1
Полицейские предотвратили трагедию в центре Липецка

Молодая женщина вылезла за пределы балкона на улице Ворошилова.

Внимание прохожих привлекло не только странное поведение женщины, которая, судя по всему, хотела забраться куда-то выше. Липчанка при этом была одета явно не по погоде. Бдительные граждане сообщили о происходящем в полицию.

- К дому прибыл наряд ППС, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Сотрудники полиции уговорили женщину вернуться в квартиру, чтобы она не навредила своему здоровью.
2 2313
#ППС #падение с высоту
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Россия

12 минут назад
сходит с ума ,в СССР такого не было .
ответить

Перри Мейсон

52 минуты назад
Ковид-диссидентка в знак протеста...
ответить

Еще в рубрике

Собака «не пустила» липчанку в квартиру, закрыв дверь на задвижку
#спасатели
Собака «не пустила» липчанку в квартиру, закрыв дверь на задвижку

сегодня, 15:56

Происшествия
Убегающий автовор попал на видео
#кража
5
Убегающий автовор попал на видео

сегодня, 15:40

Происшествия
Спустя 9 дней после ДТП пешеход умер в больнице
#ДТП
5
Спустя 9 дней после ДТП пешеход умер в больнице

сегодня, 12:43

Происшествия
В липецком подъезде образовался водопад
#ЖКХ
18
В липецком подъезде образовался водопад

сегодня, 11:21

Происшествия
На городском пляже появился бесплатный каток
#ЛГЭК
24
На городском пляже появился бесплатный каток

сегодня, 10:04

Происшествия
65-летняя женщина-водитель погибла в столкновении автомобиля «Киа» с двумя грузовиками
#авария
6
65-летняя женщина-водитель погибла в столкновении автомобиля «Киа» с двумя грузовиками

сегодня, 09:30

Происшествия