Полицейские предотвратили трагедию в центре Липецка

Молодая женщина вылезла за пределы балкона на улице Ворошилова.

Внимание прохожих привлекло не только странное поведение женщины, которая, судя по всему, хотела забраться куда-то выше. Липчанка при этом была одета явно не по погоде. Бдительные граждане сообщили о происходящем в полицию.



- К дому прибыл наряд ППС, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Сотрудники полиции уговорили женщину вернуться в квартиру, чтобы она не навредила своему здоровью.

