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Цена на нефть подбирается к $50 за баррель

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#нефть
Цена на нефть подбирается к $50 за баррель

На торги ушли февральские фьючерсы.

Несмотря на опубликованную статистику американского Министерства энергетики, цены на эталонную нефть марки Brent увеличились во время торговой сессии на 0,22 доллара. Так, февральские фьючерсы североморских жидких углеводородов подорожали до 49,08 доллара за один баррель, сообщает «Центральная служба новостей».

Цена техасской нефти с обязательством поставки в январе увеличилась на 0,24 доллара. Теперь американские жидкие углеводороды достигли отметки в 45,76 доллара за бочку. Такая динамика положительно сказалась не только на валютных, но и на фондовых рынках.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 по московскому времени в четверг составляет $49,08 за баррель, что на $0,22 (0,45%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,02 (0,04%) - до $48,86 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,76 за баррель, что на $0,24 (0,53%) выше уровня предыдущих торгов. В среду фьючерсы уменьшились в цене на $0,08 (0,2%) - до $45,52 за баррель.

Накануне нефтяные цены слабо изменились, несмотря на неожиданный рост запасов нефти в США. Как сообщило в среду Минэнерго страны, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 15,19 млн баррелей, напоминает «Интерфакс».
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#нефть

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